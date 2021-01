'Opsporing Verzocht': overvallers slaan juwelier schedelbreuk

Foto: © AVROTROS 2020

Op vrijdagmiddag 20 november werd op klaarlichte dag een juwelierszaak aan de Voorstraat in Katwijk overvallen. Veel omstanders begonnen meteen te filmen en legden vast hoe de eigenaar van de zaak ernstig werd toegetakeld.

De twee daders sloegen met een vuisthamer en een wapen op hem in, toen de man zich verzette. Omdat niet lang erna twee verdachten werden aangehouden, denken veel mensen dat de zaak is opgelost. Toch wil de politie van 1 van de overvallers de identiteit nog vaststellen. Om tips over deze man te krijgen heeft het OM besloten morgenavond de beelden van de bewakingscamera’s uit de juwelierszaak openbaar te maken.

Politie zoekt overvaller met snijwonden

Bij een overval begin november op de bewoners van een vrijstaand huis in het dorp Lettele - bij Deventer - moet de dader zelf gewond zijn geraakt. De overvaller werd uiteindelijk door de mannelijke bewoners zijn huis uitgejaagd. Een woordvoerder van politie Oost-Nederland geeft morgen alle aanknopingspunten naar de dader.

Poging doodslag door tieners

Verder onder andere aandacht voor een poging doodslag in Eindhoven door een groepje tieners en bewakingsbeelden rond een overval met trieste gevolgen. In het voorjaar van 2020 werd in Geldrop een 74-jarige timmerman overvallen door 3 mannen. Het slachtoffer kwam nooit over de gebeurtenissen heen en overleed enkele maanden later. De politie hoopt mede voor de nabestaanden van de man de zaak alsnog op te lossen.

'Opsporing Verzocht' wordt op een nieuw tijdstip uitgezonden, namelijk om 21.20 uur. In verband met de ingelaste uitzending van NOS Avond van de vaccinatie wordt 'Opsporing Verzocht' dinsdag 5 januari eenmalig om 21.55 uur uitgezonden.