'Opsporing Verzocht' dinsdag vanaf locatie

De uitzending van 'Opsporing Verzocht' staat dinsdag voor een belangrijk deel in teken van de vermissing en dood van Angelique Hendrix (18) en wordt daarom bij uitzondering live uitgezonden vanuit het gemeentehuis in Stein, Limburg.

Ruim dertig jaar geleden verdween Angelique Hendrix uit Stein. Door een recente DNA-match is vastgesteld dat zij niet meer leeft. Deze match markeert een nieuwe fase in het onderzoek en biedt nieuwe aanknopingspunten. Het onderzoeksteam hoopt met de live-uitzending in Stein meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies met Angelique is gebeurd. Het vermoeden is dat de mensen die iets weten mogelijk in Stein en omgeving wonen of woonden. Het is belangrijk om inwoners te doordringen van het feit dat juist hun verhalen, herinneringen en informatie cruciaal zijn. In de uitzending meer informatie over deze zaak.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 5 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.