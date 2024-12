Oppositieleider Frans Timmermans zondag bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Partijleider Frans Timmermans

Zondagmorgen is fractievoorzitter Frans Timmermans van GroenLinks/PvdA te gast bij Rick Nieman. Met de oppositieleider nemen we de actuele politiek door, ook komt de voorman van GroenLinks/PvdA met plannen voor een strengere aanpak van haatmisdrijven.

Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof

Deze week waarschuwde De Nederlandsche Bank dat een handelsoorlog de economie zwaar kan raken. Hoe zit het eigenlijk met de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven? Daarover voorzitters Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB Nederland.

CEO Gerben Edelijn van Thales

Bestuursvoorzitter Gerben Edelijn van Thales Nederland is te gast bij Rick Nieman. Over de defensie-industrie, technologische ontwikkelingen en de uitspraken van Navo-topman Mark Rutte over investeren in defensie.

Schrijver Lale Gül

Schrijver Lale Gül over de vrouwen van 2024. Welke vrouwen maakten dit jaar indruk? Lale Gül brak door met de bestseller ‘Ik wil leven’ en staat op dit moment in het theater met haar theatercollege ‘Ik ben vrij’.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 15 december om 10.00 uur bij op NPO 1.