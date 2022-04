Opnieuw lastige dilemma's in 'De Regels van Floor'

Ook in de afleveringen van het vijfde en laatste seizoen van 'De Regels van Floor' staat Floor weer voor lastige dilemma's. Want wat als iemand stiekem je dagboek probeert te lezen? Of hoe zorg je dat je 'hard to get' blijft?

Maar hoe lastig de keuzes ook zijn, Floor weet zoals altijd weer een originele oplossing te vinden.

De jeugdserie 'De Regels van Floor' draait om de eigenwijze Floor, die vindt dat kinderen hun eigen regels mogen bedenken, net als volwassenen. Dat doet ze dan ook volop. Iedere week komen er twee van die regels aan bod. Ook in dit allerlaatste seizoen zijn de hoofdrollen weggelegd voor Bobbie Mulder, Ole Kroes, Elisa Beuger en Ferdi Stofmeel.

Zondag 24 april

Aflevering 9: Gips (09.05 uur, NPO Zapp)

Floor is jaloers op een klasgenoot die vanwege een polsbreuk gips heeft. Zij krijgt alle aandacht van die ene knappe jongen en dat wil Floor natuurlijk ook! Dus doet ze bij de dokter alsof ze iets gebroken heeft.

Aflevering 10: Gluurder (09.15 uur, NPO Zapp)

Als Kees een sterrenkijker van zijn vader krijgt, vindt hij dit in eerste instantie heel triest. Wanneer Kees erachter komt dat je niet alleen sterren van dichtbij kan bekijken, vindt hij de sterrenkijker plots heel interessant.

Zondag 1 mei

Aflevering 11: Invalide (09.05 uur, NPO Zapp)

Het hele gezin is bij de familie van Margreet om het EK te kijken. Als Margreets vader vertelt dat ze kaartjes hebben om de finale in het stadion te kijken, zijn Jan en Kees stikjaloers.

Aflevering 12: Romeo (09.15 uur, NPO Zapp)

Kees vindt het toneelstuk van school maar triest, totdat hij hoort dat Ilona Julia speelt. Romeo en Julia zoenen in het stuk, dus ineens vindt Kees toneel heel gaaf en wil hij die rol. Tijdens de repetities is Kees nogal afgeleid en ontgaat hem een belangrijke regieaanwijzing.

Zondag 8 mei

Aflevering 13: Hard to get (09.05 uur, NPO Zapp)

Margreet is verliefd op Nicolaj, maar Nicolaj vindt haar ‘te makkelijk’. Wanneer Margreet op een onaardige manier door hem wordt afgewezen, wordt Floor ontzettend boos. Nicolaj valt hierdoor als een blok voor haar, maar Floor is absoluut niet verliefd op hem.

Aflevering 14: Dagboek (09.15 uur, NPO Zapp)

Floor heeft een nieuw dagboek. Kees vindt dit maar stom. Hij is bang dat Floor dingen over hem schrijft. Hij mag er tot zijn ergernis niet in kijken, want een dagboek is immers privé. Als Kees een dagboek krijgt van Irma, draaien de rollen om.

Zondag 15 mei

Aflevering 15: Zwembad (09.05 uur, NPO Zapp)

Als Floor van Margreet hoort dat Margot een zwembad heeft, wil Floor meteen vriendinnen met haar worden. Floor doet er dus alles aan om bevriend te raken met Margot, ze gaat er zelfs voor bij de schaakclub. Wanneer ze eindelijk bij haar thuis is, is ze erg verrast.

Aflevering 16: Homevideo (09.15 uur, NPO Zapp)

De familie kijkt naar een programma met grappige homevideo’s. Wanneer Jan hoort dat je een vakantie kan winnen als je een video instuurt raakt hij geïnspireerd. Hij doet er alles aan om deze vakantie te winnen, tot grote frustratie van de rest van het gezin.

Over 'De regels van Floor'

Het vijfde seizoen van 'De regels van Floor' wordt geregisseerd door Maurice Trouwborst. Lotte Tabbers, Luuk van Bemmelen, Martijn Hillenius, Maurice Trouwborst en Judith Goudsmit zijn verantwoordelijk voor de scenario’s. De serie is gebaseerd op de populaire gelijknamige boekenreeks van Marjon Hoffman. Zij is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de serie. 'De Regels van Floor' wordt geproduceerd door NL Film in co-productie met VPRO.

'De Regels van Floor', iedere zondag om 9.05 uur wekelijks twee afleveringen achter elkaar bij de VPRO op NPO Zapp.