Opnieuw bij MAX: 'Opera Sing Along'

MAX zendt op zondag 26 juli om 18.10 uur op NPO 2 opnieuw 'Opera Sing Along' uit. Een uniek meezingprogramma met verschillende operahits.

Met optredens van onder meer Laetitia Gerards, Bernadeta Astari en Shirma Rouse. De presentatie is in handen van Anne-Marie Jung.

De 'Opera Sing Along' bestaat uit verschillende muzikale optredens die gepresenteerd worden door Anne-Marie Jung. Uit het hele land komen operaliefhebbers naar de sfeervolle Parade in Den Bosch om grote operahits mee te zingen met operasterren als: Laetitia Gerards, Bernadeta Astari en Raoul Steffani. Ook de bekende soulzangeres Shirma Rouse waagt zich bij 'Opera Sing Along' aan het genre opera. Zij zingt onder andere Summertime uit Porgy and Bess van George Gershwin.

De muzikale begeleiding is in handen van het symfonieorkest philharmonie zuidnederland, onder leiding van Per-Otto Johansson, en het Brabant Koor. Voor 'Opera Sing Along' spelen ze bekende nummers als Libiamo van Verdi, een Carmen-medley en het beroemde Slavenkoor. Ook worden nummers uit West Side Story ten gehore gebracht.

'MAX Muziekspecial: Opera Sing Along', zondag 26 juli om 18.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.