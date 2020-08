Opnieuw bij MAX: 'Nederland op Film'

Vanaf maandag 24 augustus, om 19.10 uur op NPO 2, zendt MAX elke werkdag opnieuw 'Nederland op Film' uit. Een serie gemaakt over en vooral dóór Nederland. Een unieke documentaireserie, met veel amateur-archiefbeeld, gepresenteerd door Richard Groenendijk.

'Nederland op Film' toont niet alleen het oude filmmateriaal. Ook de makers en de mensen die op de beelden te zien zijn komen aan het woord: een prachtig document met een bijzondere historische waarde.

Feest! – Maandag 24 augustus, 19.10 uur, NPO 2

Deze aflevering van 'Nederland op Film' wordt in een feestelijk jasje gestoken. De kijker ziet hoe Nederland de afgelopen eeuw feest heeft gevierd, en hoe dat veranderde. Hoe zagen de Nederlandse huiskamers eruit bij verjaardagen, geboortes en andere feestelijke aangelegenheden? We zien de typische verjaardagen in een kringetje, huwelijken in tijden van oorlog en mieterse dansfeestjes, liefdevol vastgelegd door de amateurfilmers van Nederland.

Vakantie! - Dinsdag 25 augustus, 19.10 uur, NPO 2

Deze aflevering gaat over de manier waarop Nederlanders vakantie vierden én hoe dat in een eeuw tijd veranderde. In de begindagen van de filmcamera was vakantie alleen voor de rijkste Nederlanders weggelegd, die met het vliegtuig of de auto mét chauffeur hun reizen maakten. Gaandeweg komt een vakantie binnen het bereik van grotere groepen Nederlanders en wordt het buitenland massaal ontdekt.

Verenigingsleven - Woensdag 26 augustus, 19.10 uur, NPO 2

Nederlanders hebben zich altijd graag georganiseerd in verenigingen en clubjes. In het verzuilde Nederland van de twintigste eeuw hoorde iedereen wel ergens bij. Van gereformeerde korfbalverenigingen tot katholieke plattelandsvrouwen, van sierduivenclubs tot liefdadigheidsverenigingen. Alles liefdevol gefilmd door de amateurfilmers van Nederland, die de lens richtten op de verenigingen waartoe zij zelf behoorden.

Werk – Donderdag 27 augustus, 19.10 uur, NPO 2

Dit keer staat 'Nederland op Film' in het teken van het arbeidzame leven van Nederlanders in de afgelopen eeuw en hoe dat veranderde. Hoe veranderde Nederland van een agrarisch land, waar 1 op de 3 mensen op een boerenbedrijf werkte, in een land van kenniswerkers? Over het stempelen voor financiële steun, schaften en werkverschaffing. Maar ook over de directeur loonzakjes en de eerste computers. Dit alles is vastgelegd door amateurfilmers van Nederland.

Hollandse Helden – vrijdag 28 augustus, 19.10 uur, NPO 2

In 'Nederland op Film' staat de manier waarop wij in de afgelopen eeuw met onze helden zijn omgegaan centraal. Zoals atlete Fanny Blankers-Koen en voetbalheld Johan Cruijff. Maar vooral ziet de kijker hoe, nog niet zo lang geleden, complete dorpen uitliepen om bijvoorbeeld het 25-jarig jubileum van de schooljuffrouw of de pastoor te vieren. En natuurlijk hoe Nederland de grootste helden van de eeuw binnenhaalde: de geallieerde troepen op 5 mei 1945. Dit alles gefilmd door de amateurfilmers van Nederland.

'Nederland op Film', vanaf maandag 24 augustus t/m vrijdag 28 augustus om 19.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.