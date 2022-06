'Opium op Oerol' viert terugkeer cultureel festival op Terschelling

Na twee jaar waarin het theater- en muziekfestival vanwege corona alleen in digitale vorm kon plaatsvinden, is er weer een live-editie van Oerol op Terschelling.

Traditiegetrouw doet het AVROTROS-cultuurprogramma 'Opium op Oerol' live verslag van het festival.

Presentator Cornald Maas ontvangt dagelijks een mediapersoonlijkheid met wie hij praat over zijn of haar culturele belangstelling. Dat zijn dit jaar achtereenvolgens Simone Weimans, Joost Prinsen samen met Noraly Beyer, Marion Koopmans, Ron Fresen en Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media. Ze bezoeken op uitnodiging van het programma een theater- of muziekvoorstelling waarover met Maas aan tafel wordt doorgepraat.

Slamdichter en muzikant Lisette Ma Neza brengt iedere dag een live performance vanuit de duinpan die een week dienst doet als studio. Zangeres, cabaretière en presentatrice Carolien Borgers verkent de hele week Oerol: van duurzaam eten, bijzondere locaties, vernieuwende makers tot innovatieve theatervormen en muziektrends. Alles wat Oerol zo uniek en aantrekkelijk maakt, komt voorbij. Oerol is terug op Terschelling en 'Opium' viert makers, publiek en kijkers.

'Opium op Oerol',13 t/m 17 juni om 19.10 uur live bij AVROTROS op NPO 2.