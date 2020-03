Op bezoek bij de inwoners van Zuilen in nieuwe reeks 'Typisch'

Anita en Ellis in Café Elinkwijk, weerman Martin van FC Utrecht en student Geneeskunde Soufyan in BNNVARA-serie 'Typisch Zuilen'.

De documentaireserie 'Typisch' speelt zich vanaf 2 maart af in Zuilen. Nu is dit een wijk in het noordwesten van Utrecht, maar vroeger was Zuilen een dorp omringd door weilanden. In het begin van de 20e eeuw werden er nieuwe huizen gebouwd voor de duizenden werknemers van twee grote fabrieken die aan het Amsterdam-Rijnkanaal stonden, de staalfabriek Demka en het Werkspoor. In 1954 is het van oudsher middeleeuwse dorp bij Utrecht gevoegd, ondanks deze stap bleef het dorpse karakter bestaan. De oudere bewoners noemen zich dan ook Zuilenezen of Zuilenaren en zijn nog steeds erg gehecht aan hun buurt. Inmiddels wonen er 25.000 mensen en zien de oorspronkelijke bewoners de buurt 'veryuppen', door de aantrekkelijke huizenprijzen.

De 81-jarige Ellis woont boven café Elinkwijk, het café van haar overleden man. Tegenwoordig is Anita de eigenaar, maar Ellis is nog elke dag in het café te vinden. Als Ellis naar buiten kijkt, ziet ze schuin aan de overkant het huis van haar vriendin Ina, ook niet meer de jongste. Ze houden elkaar goed in de gaten; en als de gordijnen niet open gaan slaat Ellis alarm. Het zicht van Ellis gaat achteruit en of de dokter daar nog iets aan kan doen is onzeker. Martin is iedere dag te horen als weerman op de lokale radiozender Bingo FM. Ook is hij de vaste weervoorspeller van FC Utrecht, hij kent iedereen en iedereen kent hem. Martin is tientallen kilo's afgevallen en gestopt met roken. Momenteel traint hij voor de kwart marathon, de opbrengst hiervan gaat naar het goede doel.

De ijverige Antonette heeft haar zaakjes ook goed voor elkaar. Ze heeft zichzelf omgeschoold tot kapper, heeft een eigen salon in het verzorgingstehuis en knipt ook nog bij de mensen thuis. Wie bij haar in de zaak komt krijgt niet alleen een kop koffie, maar ook een advocaatje met slagroom. Bij de Boni in Zuilen is Soufyan opgeklommen van vakkenvuller tot teamleider. Maar ook dat is maar een bijbaan. Soufyan studeert namelijk geneeskunde en loopt stage op de afdeling neurochirurgie, waar hij mag assisteren bij een hersenoperatie. Zijn droom: het brein echt begrijpen en de mensen helpen.

'Typisch Zuilen', vanaf 2 maart iedere maandag t/m donderdag om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.