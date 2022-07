Oorlogstrauma's doorgegeven in de KRO-NCRV 2Doc: 'Vastgelegd'

Tientallen familieleden van Max Wolff (1926) zijn vermoord in de kampen. Max overleeft de oorlog en koopt in 1945 een camera. Met foto's maakt hij nieuwe herinneringen, wat hem houvast geeft om met zijn grote oorlogstrauma om te kunnen gaan.

Batya Wolff, de jongste van zijn drie dochters, ziet zichzelf jaren later terug op honderden foto’s, maar herinnert zich de vastgelegde situaties niet. Voor haar roepen de foto’s vooral op wat niet is vastgelegd; hoe de oorlog altijd in huis aanwezig was. Bij elke cameraklik heeft Max – onbedoeld, maar steeds opnieuw - zijn trauma’s doorgegeven aan de volgende generatie.

In de KRO-NCRV 2Doc: 'Vastgelegd' draait Batya de rollen om en zet haar vader voor de camera. Kan zij zich bevrijden van een oorlog die lang voor haar geboorte al afgelopen was?

'Vastgelegd' is een film van Arnoud Holleman en Batya Wolff en geproduceerd door De Familie Film & TV in samenwerking met KRO-NCRV. De film werd mede mogelijk gemaakt door CoBO Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Amsterdams Fonds voor de kunst.

'2Doc: Vastgelegd', donderdag 7 juli om 22.18 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.