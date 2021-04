'Onze Boerderij in Europa': boerin Agnes in Duitsland

Het leven van de boer is het afgelopen jaar volledig op z'n kop gezet, niets is meer zoals het was. Vraag aan een willekeurige boer hoe die de toekomst ziet en ze zullen je doorgaans het antwoord schuldig blijven.

In het KRO-NCRV programma 'Onze Boerderij in Europa' trekt Yvon Jaspers met een aantal Boer Zoekt Vrouw-stellen per camper door ons omringende landen. Op zoek naar inspiratie bij collega boeren. Hoe doen zij het? Hoe overleven zij in deze bewogen tijd? En kunnen onze boeren daar iets van leren? In een straal van 1000 kilometer om ons heen valt veel te zien en te leren. Yvon Jaspers: 'Hoe wij ons eten produceren gaat ons allemaal aan. Klimaat en natuur houden niet op bij de landsgrenzen.'

Aflevering 5: boerin Agnes en Albert in Duitsland

In aflevering 5 (donderdag 15 april) stappen Drentse melkveehouders Agnes en Albert in de camper. Voor hen was het door veranderende regelgeving de afgelopen jaren elke dag opnieuw een strijd om het hoofd boven water te houden. Noodgedwongen gingen ze op zoek naar manieren om geld bij te verdienen zodat ze toch boer konden blijven. Het water stond ze aan de lippen, maar momenteel lijkt het de goede kant op te gaan. Toch blijft het voor Agnes en Albert de vraag hoe de toekomst eruitziet.

Ze gaan langs bij Jan Derk en Janelle. Zij vertrokken ruim 20 jaar geleden vanuit Groningen naar Oost-Duitsland. Ze hebben een gezin met 4 kinderen, een melkveebedrijf met maar liefst 1000 koeien en ze bewerken ruim 1000 hectare land. Volgens hen biedt een forse uitbreiding legio mogelijkheden voor je bedrijf, maar zorgt het ook nog eens voor een gelukkig gezinsleven. Want zij hebben niet zelf de dagelijkse zorg voor hun dieren, maar zijn meer managers. Zo anders dan dat Albert en Agnes hun bedrijf runnen. Die zijn 24/7 met de boerderij bezig en vinden het al heel wat als ze met hun drie kinderen een rondje gaan fietsen op zondag…

Van een enorm groot bedrijf neemt Yvon Agnes en Albert mee naar het veel kleinschaligere bedrijf van Anna en Alexander in Duitsland. Zij houden de grootste kudde Texaanse Longhorns in Europa; een bijzonder koeienras dat hier heel zeldzaam is. De Longhorns stammen af van vee dat vanaf de 16e eeuw door de Spanjaarden in Mexico werd geïntroduceerd. Eind 19e eeuw werden ze door cowboys vanuit Texas naar het noorden gedreven om te verkopen als slachtvee. Doordat Anna en Alexander één van de weinige Longhornfokkers in Europa zijn, hebben ze er een goed inkomen van. De dieren zijn er vooral voor de beleving, ze zijn populair bij mensen met een voorliefde voor het Wilde Westen. Agnes en Albert raken geïnspireerd door Anna die er bewust voor kiest om niet voor grootschalig te gaan, maar voor klein en exclusief.

Zouden Texaanse Longhorns ook niet misstaan in de Drentse Wei?

'Onze Boerderij in Europa', donderdag 15 april om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.