Ontroerende en inspirerende verhalen in 'Helden van de Invictus Games'

Twee jaar werden ze uitgesteld door de coronapandemie maar nu gaat het echt gebeuren: de Invictus Games 2022 gaan op 16 april van start in Den Haag.

Oud-atleet en presentator Gregory Sedoc maakte voor AVROTROS een ontroerend en informatief programma in aanloop naar het toernooi in 'Helden van de Invictus Games' portretteert hij vijf Nederlandse (oud-)militairen die, terwijl ze hun land dienden, fysiek of mentaal zwaargewond raakten.

De intense verhalen van Fenna, Ronald, Bart, Rick en Michel vormen de rode draad voor de portretreeks. 'Als oud-militair en topsporter weet ik dat de grootste helden niet altijd meer voorop marcheren. Maar ondanks hun problemen knokken ze zich terug', zegt Gregory. Door te trainen voor de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor gewonde militairen, hervonden ze vertrouwen in hun lichaam, hun wilskracht en de waarde van teamspirit. Vijf portretten van de kracht van de menselijke geest.

Hun verhalen zijn even schrijnend als hoopvol. Een 34-jarige korporaal-mineur raakte zodanig gewond tijdens een missie dat hij arbeidsongeschikt werd verklaard. Een 29-jarige marineverpleegster liep een verbrijzelde enkel op en raakte in een depressie. Een jonge verkenner bij de landmacht verloor beide benen. In 'Helden van de Invictus Games' vertellen ze over het leven met een handicap, over acceptatie en over PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Aan de Invictus Games doen meer dan 500 atleten aan 20 landen mee. Prins Harry, The Duke of Sussex, is beschermheer van deze spelen die worden gehouden in Het Zuiderpark in de hofstad.

De serie wordt gepresenteerd door Gregory Sedoc, voormalige Olympisch hordeloper, die ook toernooidirecteur is van de Invictus Games. De serie is dagelijks te zien van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april.

'Helden van de Invictus Games', vanaf maandag 11 april om 22.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.