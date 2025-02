Ontmoet de nieuwe rechercheur! 'Death In Paradise' keert terug op BBC First

Van comedy tot drama; ontsnap in februari aan de winterdip met een gevarieerd aanbod en al je vertrouwde favorieten. Het langverwachte veertiende seizoen van de zonovergoten misdaadserie 'Death in Paradise' start in februari op BBC First.

Na een eerste ontmoeting met zijn moeder op het prachtige eiland Saint Marie, besluit de nieuwe rechercheur (Don Gilet – 'Sherwood', 'Shetland') zijn verblijf te verlengen. Hij komt terecht in tal van onderzoeken naar de moordmysteries die afspelen op het eiland.

In 'The Hardacres', een familiedrama in het Yorkshire van de jaren 1890, volgen we het verhaal van Mary en Sam Hardacre, een liefdevol getrouwd stel, gespeeld door Claire Cooper ('The Continental', 'The Peripheral') en Liam McMahon ('Hunger', 'The Secret', 'Warrior Nun'). Het verhaal schetst de opkomst van de arbeidersfamilie Hardacre, die zichzelf opwerken van een smerig vissersdorp naar een uitgestrekt landhuis.

Deze maand gaan er twee komedies in première op BBC First. Geïnspireerd door haar eigen ervaringen in de modellenwereld, speelt voormalig model en actrice Michelle de Swarte ('The Baby') de hoofdrol in de komische dramaserie 'Spent'. Daarin confronteert de harde realiteit het voormalige catwalkmodel Mia; haar glamoureuze carrière is voorbij. Ondertussen keert Greg Davies terug in het derde seizoen van de populaire komedie 'The Cleaner', waarin hij schoonmaker is van misdaadscènes.

Daarnaast kunnen kijkers rekenen op vertrouwde favorieten, waaronder het veertiende en vijftiende seizoen van 'Murdoch Mysteries', de terugkeer van twee Nieuw-Zeelandse misdaaddrama's, 'Brokenwood Mysteries' seizoen 6, 'My Life is Murder' seizoen 4, en het tweede seizoen van het spannende misdaaddrama 'Professor T.'.

'Death in Paradise' seizoen 14 gaat in première op maandag 17 februari om 21.00 uur op BBC First

Het veertiende seizoen van de populaire misdaadserie 'Death in Paradise' start in februari op BBC First en introduceert een nieuwe rechercheur. Don Gilet ('Sherwood', 'Shetland') speelt de rol van rechercheur Mervin Wilson, die vanuit Londen arriveert op het idyllische eiland Saint Marie, maar niet blij is met zijn nieuwe omgeving.

Met de perfecte mix van zonovergoten escapisme, glinsterende zeeën en een strakblauwe lucht blijft dit detectivedrama je verrassen met geweldige moordmysteries en plotwendingen die je op het puntje van je stoel houden.

'The Hardacres' gaat in première op zondag 23 februari om 21.00 uur op BBC First

'The Hardacres' is een meeslepend familiedrama over een arme arbeidersfamilie die zich opwerkt van een vieze vissershaven naar een uitgestrekt landgoed in Yorkshire in de jaren 1890. Na een ongeluk die de familie werkloos en blut achterlaat, bedenken de Hardacres een radicaal zakelijk idee. Al snel zijn ze rijker dan ze ooit hadden durven dromen. Hun nieuwe leven brengt hen in de zeldzame wereld van de hogere klassen, waar ze te maken krijgen met de arrogantie van zowel aristocraten als bedienden.

De familie leert op de harde manier dat echte klasse geen erfgoed is, maar iets wat ze altijd al bezaten.

'Spent' gaat in première op zondag 23 februari om 22.00 uur op BBC First

Gedeeltelijk geïnspireerd door haar eigen ervaringen in de modellenwereld en de ups en downs die daarbij horen, speelt Michelle de Swarte ('The Baby') de rol van Mia, een voormalig catwalkmodel die vooral op de vlucht is voor zichzelf. Op lange termijn gaat het verhaal over persoonlijke vernieuwing, maar op dit moment is de harde realiteit dat haar carrière voorbij is, ze blut is en geen dak boven haar hoofd heeft. Dit is een vrouw die, ondanks haar bescheiden begin, gewend – en misschien zelfs verslaafd – is aan de luxere dingen in het leven.

Helaas heeft die levensstijl weinig waarde als je bijna veertig bent en van de ene bank naar de andere verhuist. Mia mag dan wel een arrogante houding hebben en een huidverzorgingsregime van wereldklasse, maar ze leeft van het allerminste. Toch is ze niet van plan dit aan iemand, zelfs niet aan zichzelf, toe te geven.

Naast Swarte spelen onder anderen Juliet Cowan, Amanda Wilkin, Matt King, Jamali Maddix, Karl Collins, Eleanor Nawal en Rachel Ofori in de serie.

'The Cleaner' seizoen 3 gaat in première op zondag 2 februari om 21.00 uur op BBC First

In de komische serie 'The Cleaner', over het schoonmaken van misdaadscènes, keert Greg Davies terug voor een nieuw seizoen, samen met Ben Willbond, Rosie Cavaliero, Naveed Khan en Vaun Earl Norman.

Wicky krijgt een klus van zijn oude schoolvriend Justin (Ben Willbond – 'Ghosts', 'There She Goes'), die het goed voor elkaar heeft. Hij heeft alles: een droomhuis, een superauto, een lief. kind, een vleugelpiano en een grote plas bloed in zijn hal waar de vleugelpiano helaas op iemand is gevallen. Gelukkig is Wicky daar om alles schoon te maken. Na jaren besluiten Wicky en Justin wat oude vrienden op te bellen en de bende weer bij elkaar te brengen. Maar Wicky vindt het steeds moeilijker om zijn jaloezie in toom te houden. Hoe komt het dat Justin al het geluk voor zichzelf heeft? En waarom lijkt iedereen gelukkiger dan hij?

'Murdoch Mysteries' seizoen 14 gaat in première op donderdag 6 februari om 20.00 uur op BBC First

In het veertiende seizoen van de internationaal geprezen serie blijft detective Murdoch (Yannick Bisson) zijn creatieve werk als rechercheur voortzetten. Ogden (Hélène Joy) steunt hem daarbij, zelfs als een onderzoek hem naar een familielid leidt waarvan hij het bestaan niet kende. Het huwelijk van Brackenreid (Thomas Craig) en Margaret (Arwen Humphreys), dat langzaam herstelt, komt opnieuw onder druk te staan. Een potentiële indringer bedreigt ook Crabtree’s (Jonny Harris) relatie met Effie Newsome.

Familie speelt een grote rol voor Higgins nu Ruth zwanger is. Helaas wordt Watts' geheime relatie onderdeel van een gevaarlijk onderzoek, terwijl Violet Hart's relatie met een rijke playboy leidt tot sociale verontwaardiging.

'Murdoch Mysteries' seizoen 15 gaat in première op vrijdag 21 februari om 20.00 uur op BBC First

Seizoen vijftien van 'Murdoch Mysteries' begint met Murdoch die naar Montreal reist om zijn zoon, Harry, te vinden en te beschermen tegen de Black Hand-bende. Brackenreid’s zoon is ontsnapt uit de gevangenis en is op de vlucht na een moord in de Kingston Pen. Crabtree probeert Effie te redden van haar ontvoerders. Violet Hart zoekt naar een interessante manier om met haar niet-zo-nieuwe man om te gaan, en Watts komt, verwikkeld in een geheime affaire, een schokkend moordmysterie tegen.

Murdoch stuit op mysterieuze misdaden rond Kerstmis en Halloween, ziet de terugkeer van Percival Giles en Terence Meyers, en is getuige van historische gebeurtenissen, zoals de oprichting van de NAACP.

'Professor T.' seizoen 3 gaat in première op donderdag 13 februari om 21.00 uur op BBC First

Professor T. (Ben Miller – 'Death in Paradise', 'Paddington') zit in een onbekende omgeving, opgesloten in de gevangenis na de explosieve finale van seizoen twee. Daarin probeerde hij zijn oude liefde, rechercheur Christina Brand (Juliet Aubrey - 'Middlemarch') te verdedigen.

In dit seizoen staan hun carrières op het spel en moeten beiden belangrijke beslissingen nemen. Zal Christina Jasper laten opdraaien om haar eigen carrière te redden, of wint haar geweten het dankzij de invloed van zijn moeder Adelaide (Frances de La Tour) en zijn therapeute Dr. Helena (Juliet Stevenson)?

De politie heeft opnieuw de analyse en inzichten van de professor nodig om een reeks intrigerende misdaden op te lossen. Binnen de politie is er ook een verandering in de hiërarchie, nu Lisa Donckers promotie maakte. Dan is er nog een nieuwe baas op het politiebureau, rechercheur Maiya Goswami, die het overneemt van rechercheur Christina Brand. Haar stijl als leidinggevende is direct, confronterend en heel anders dan die van haar voorganger.

Dit seizoen komt eindelijk aan het licht wat er gebeurde op de avond dat de jonge Jasper zijn vader dood aantrof. Hoe betrokken was zijn moeder Adelaide, en wat wist ze echt over de dood van haar man? Met de hulp van zijn therapeute slaagt Jasper erin zijn herinneringen aan de gebeurtenissen weer samen te voegen, ondanks de pogingen van Adelaide en de decaan om hem af te schermen van de verwoestende waarheid.

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 6 gaat in première op zaterdag 22 februari om 20.00 uur op BBC First

In deze Nieuw-Zeelandse misdaadserie onderzoekt inspecteur Mike Shepherd (Neil Rea – 'The Warrior’s Way') samen met rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland – 'The Almighty Johnsons') opnieuw moorden in het stadje Brokenwood.

In het zesde seizoen belandt het team in een Victoriaanse verkleedwereld, onderzoekt het de moord op een beroemde misdaadauteur die sterft zoals beschreven in zijn eigen boek, en kijkt het of er meer speelt achter de dood van een dierenactivist op de eerste dag van het eendenseizoen. Daarnaast komen enkele bekende gezichten weer in beeld wanneer een verdachte zelfmoord in de Brokenwood vrouwengevangenis het team bezighoudt.

'My Life is Murder' seizoen 4 gaat in première op dinsdag 25 februari om 21.00 uur op BBC First

Lucy Lawless keert terug als de onverschrokken en ongegeneerde Alexa Crowe in het vierde seizoen van 'My Life is Murder'. Acht nieuwe mysteries, acht verschillende werelden, acht duivelse moordenaars die alleen Alexa Crowe kan ontmaskeren. Maar dit keer neemt ze haar vrienden en familie mee op avontuur: tech-guru Madison (Ebony Vagulans) pakt het grootser aan. Café-eigenaar Reuben (Joe Naufahu) springt bij. Broer Will (Martin Henderson) blijft in de buurt. Rechercheur Harry (Rawiri Jobe) staat aan haar zijde, terwijl de chagrijnige kat Chowder zoals altijd voor chaos zorgt.

Alexa is dit seizoen sterker dan ooit: ze omarmt de veranderingen in haar leven, is klaar om oude demonen te confronteren en ze kijkt vol enthousiasme naar de toekomst. Alexa is vastberaden om zelfs de best bewaarde geheimen te onthullen en de meest ingewikkelde zaken op te lossen. En ondanks de serieuze zaken, weten zij en haar fantastische Whanau er toch veel plezier aan te beleven. Laat de avonturen in Auckland maar beginnen!

In februari kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Murdoch Mysteries', seizoen 13 elke weekdag om 20.00 uur tot 5 februari

'Professor T.', seizoen 2 elke donderdag om 21.00 uur tot 6 februari

'Return to Paradise', elke maandag om 21.00 uur tot 10 februari

'The Brokenwood Mysteries', seizoen 5 elke zaterdag om 20.00 uur tot 15 februari

'My Life is Murder', seizoen 3 elke dinsdag om 21.00 uur tot 18 februari

'Marie-Antoinette', elke zondag om 20.00 uur tot 2 maart

'The Good Ship Murder', elke vrijdag om 21.00 uur tot 14 maart