Ontdek 'Typisch Leiden' vanaf maandag op NPO 2

Het Minervameidenhuis 'Pap 8' met schoonmaakster en huismama Emel

'Typisch' is ditmaal in de studentenstad Leiden. Een binnenstad waar professoren, studenten, expats èn de oorspronkelijke Leidse glibbers elkaar tegenkomen. De intellectuele elite en de fietsenmakers en slagers wonen hier bij elkaar in de buurt. En dat willen de bewoners graag zo houden: 'Niet teveel laten zien hoe mooi het hier is, hoor. Want dan komt iedereen hier naartoe.'

Emel is schoonmaakster in het Minervameidenhuis 'Pap 8', de meiden daar noemen Emel ook wel de huismama. De studenten zijn haar 'baby's' die bij haar uithuilen bij liefdesverdriet. En als je wilt weten hoe 'echt' Leids klinkt, moet je bij Emel en haar moeder Betty zijn. Ze zijn ook nog de trotse familie van de Zangeres Zonder Naam.

De Italiaanse expats Alessandra en Luca kwamen met hun kinderen Beatrice en Filippo voor het werk naar Leiden. Ze werken allebei als universitair hoofddocent theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens de lockdown werken de ouders grotendeels thuis en gaan de kinderen naar de noodopvang of krijgen ze thuis les. Hoe combineren Alessandra en Luca dat?

Peter is een bekende Leienaar, herkenbaar aan de baard met de klompjes erin. Hij is eigenaar van de Dump-winkel La Brujère waar je gewoon een buks kunt gaan kopen. Als er iets te beleven is, is Peter erbij of hij organiseert het. Maar hij wordt een dagje ouder, was ernstig ziek, en niet alles gaat meer zoals het ging.

Sophia heeft een Nederlandse moeder en haar vader is afkomstig van Aruba. Ze groeide op in een witte omgeving in Zoetermeer, en is benieuwd naar de Caribische kant van haar familie. Ze leert nu Papiamento, de taal van haar vader. Ze is spoken-word-artiest en schrijft persoonlijke teksten over haar identiteit als lesbische vrouw van kleur.

Tegenover het station woont Midas anti-kraak. Hij zit in het laatste jaar van zijn studie sociaal werk. Dat had hij vier jaar geleden nooit gedacht, toen hij voor een drank- en drugsverslaving naar een kliniek ging. Na de middelbare school ging hij stapje voor stapje steeds vaker gebruiken. Uiteindelijk wist hij het roer om te gooien en leidt hij nu een prachtig leven.

