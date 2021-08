Ongetrouwd zwanger in Marokko, wat nu? '2Doc: Mothers'

In Marokko riskeren vrouwen gevangenisstraf wanneer ze ongehuwd zwanger raken. De 62-jarige feministe Mahjouba Edbouche, oprichter van opvanghuis Oum El Banine, neemt in Agadir jonge ongetrouwde (aanstaande) moeders onder haar hoede. Ze biedt hen onderdak en probeert de relatie van de meisjes met hun ouders te herstellen.

In de moderniserende Marokkaanse maatschappij botst het traditionele vrouwbeeld met de realiteit: er zijn steeds meer ongehuwde jonge moeders. De maatschappij ziet hen als verschoppelingen en ze riskeren gevangenisstraf. Vrouwen zijn daarom bang door hun familie verstoten te worden wanneer ze ongehuwd zwanger zijn geworden.

Mahjouba Edbouche richtte in 2001 het vrouwenopvanghuis Oum El Banine (moeder van kinderen) in Agadir op om de meest uitgesloten groep in de Marokkaanse samenleving te ondersteunen: meisjes die ongetrouwd zwanger zijn. Regisseur Myriam Bakir toont hun dagelijks leven en volgt hen van hun aankomst bij het opvanghuis tot de geboorte van hun kind, en soms tot een verzoening met hun families.

