'Ondersteboven van Afrika' in Malawi

Waldemar maakt kennis met albino-muzikant Lazarus. Hij kreeg wereldwijd bekendheid doordat Madonna een film over hem produceerde. Nog steeds bestaan er mythes in Malawi.

Het eten van albino-lichaamsdelen zou speciale krachten kunnen geven. Hierdoor leven albino's in onzekerheid. De rol van God is groot doordat zendelingen het christendom ten tijde van het kolonialisme naar Afrika hebben gebracht. Vandaag de dag is er een mengvorm met de traditionele cultuur ontstaan, waarin zingen en dansen in de kerk is geaccepteerd.

'Ondersteboven van Afrika', zondag 15 november om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.