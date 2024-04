OM-topman Rinus Otte bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

OM-topman Rinus Otte

Zondagmorgen is Rinus Otte, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, te gast bij Rick Nieman. De rechtsgeleerde schreef het boek ‘De troost van gebrekkig strafrecht’ over de dilemma’s van het strafrecht. Zijn straffen te laag of te hoog? Hebben burgers te hoge verwachtingen van het strafrecht? Werkt ons rechtssysteem naar behoren?

Joost Eerdmans en Sharon Gesthuizen

Fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 en voormalig parlementariër Sharon Gesthuizen over de Haagse politiek. De partijen aan de formatietafel overwegen om de asielsituatie uit te roepen tot nationale crisis. Zou Nederland een voorbeeld moeten nemen aan de Britse aanpak van de asielcrisis?

Docent Ton van Haperen

Frankrijk komt met strenge maatregelen om orde en gezag te herstellen op scholen. Voortaan begint iedere schooldag om 8 uur en duurt tot 6 uur ‘s avonds. Als de leraar binnenkomt, dienen de leerlingen op te staan. Ouders van kinderen die zich misdragen kunnen rekenen op een taakstraf. Wat kan Nederland leren van de Franse aanpak? Daarover docent en columnist Ton van Haperen.

Techjournalist Ben van der Burg

Deze week nemen de topmannen van het techbedrijf ASML afscheid. De chipfabrikant uit Veldhoven is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle bedrijven van Nederland. Techjournalist Ben van der Burg over het succesverhaal van ASML.

'WNL Op Zondag', zondag 28 april om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.