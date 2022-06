Olcay Gulsen en Ruud de Wild eerste boevenduo in nieuw tv-seizoen 'Het Jachtseizoen'

Over een kleine twee weken start het tweede seizoen van de succesvolle tv-versie van 'Het Jachtseizoen'. In de eerste aflevering hijst liefdeskoppel Olcay Gulsen en Ruud de Wild zich in de oranje boevenpakken.