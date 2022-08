'Ode aan het Grachtenfestival' op NPO 2

Dieuwertje Blok presenteert een scenische reis door Amsterdam, met optredens op bijzondere plekken van de stad. In kerken, stijlkamers, binnentuinen en scheepswerven spelen de beste musici van de nieuwe generatie.

Het Grachtenfestival is al 25 jaar een drijvende kracht achter de carrières van jonge musici en componisten uit zowel de klassieke muziek als de jazz en de wereldmuziek. Het festival geeft opdrachten aan componisten, initieert samenwerkingen en stimuleert jong talent. Iedereen in Nederland die naam heeft gemaakt heeft een verleden bij het Grachtenfestival.

Om dit jubileum te eren maakt de NTR een speciaal programma met optredens op bijzondere locaties: De Duif, de Kromhoutwerf, het Goethe-Instituut, de Embassy of the Free Mind, de Waalse Kerk, De Roode Bioscoop en natuurlijk ergens op een gracht. Optredende artiesten zijn accordeonist Robbrecht van Cauwenberghe, Dianto Reed Quintet, 3Violas, Maryana Golovchenko & Cengiz Arslanpay & Hamid Reza Behzadian, Diana Dzhabbar Trio, pianist Nikola Meeuwsen, Chieko Donker Duyvis Ensemble, en Cinco en Clave.

'NTR Podium' met ‘Earbites’ live vanaf het Grachtenfestival Amsterdam

'NTR Podium' op NPO Radio 4 is er ook dit jaar weer live bij met ‘Earbites’. Dieuwertje Blok ontvangt elke dag uiteenlopende muziek- en theatertalenten in de Rode Hoed voor een gesprek en, uiteraard, een wervelend optreden. Daarnaast blikt ze met een paar oud-winnaars van het festival, onder wie saxofonist Ties Mellema en mezzosopraan Karin Strobos, terug op hun deelname; wat zijn hun herinneringen aan het festival en wat heeft het ze gebracht? Publiek wordt van harte uitgenodigd de uitzendingen bij te wonen!

Earbites vanuit de Rode Hoed (Keizersgracht 102 Amsterdam):



Zaterdag 13 augustus: 17.00-19.00

Zondag 14 augustus: 16.30-18.00

Maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus: 16.00-19.00

Zaterdag 20 augustus: 17.00-19.00 uur

25 jaar Grachtenfestival Wie jarig is trakteert!

Bij het Grachtenfestival begint alles met muziek. De nieuwste generatie jonge musici van over de hele wereld verrassen je met hun eigen muzikale verhaal. Tien dagen meer dan 200 concerten op 120 locaties met de stad Amsterdam, van oost tot west en van noord tot zuid, als prachtig decor. Ruim 90 concerten zijn dit jaar gratis toegankelijk voor publiek. Het festival is deze zomer van 12 t/m 21 augustus.

Jong talent

Het jong talent dat in de schijnwerpers staan zijn Robbrecht Van Cauwenberghe, Cinco en Clave, Diana Dzhabbar Trio en Nikola Meeuwsen. Dit zijn de locaties waar u ze zelf kunt gaan beluisteren tijdens het festival:

Robbrecht van Cauwenberghe & Coraline Groen / Buurtconcert: Van Hogendorpplein Dinsdag 16 Augustus 16.00 uur

Robbrecht van Cauwenberghe (bajan) en Coraline Groen (viool) brengen een bijzonder programma met hun al even bijzondere instrumenten-combinatie. Startend vanuit hun passie om in de muziek telkens weer op zoek te gaan naar uitersten, brengen Robbrecht en Coraline vandaag een uniek programma waarin de meest uiteenlopende stijlen en periodes naast en soms ook (quasi) tegelijk klinken.

Cinco en Clave /Amnesty-huis Zondag 21 Augustus 12.30 uur

Het latin/jazz kwintet Cinco en Clave ontstond op het Internationale conservatorium van Rotterdam. Zij navigeren feilloos door eigen composities en door frisse arrangementen van Latin jazz standards. Sommige muziekstijlen brengen ons lichaam vrijwel automatisch in beweging, anderen juist het hart of het brein, maar deze muziek weet ze allemaal te raken! Kaartjes kosten €18,50 per stuk en zijn via www.grachtenfestival.nl te verkrijgen.

Diana Dzhabbar Trio / Buurtconcert: Bijlmerplein Maandag 15 Augustus 14.00 uur

Een bijzonder musicus met een bijzonder verhaal bij dit Buurtconcert op het Bijlmerplein! Diana Dzhabbar is een Afro-Oekraïense saxofoniste gevestigd in Amsterdam. Haar sound is ontroerend en soulvol. Met haar trio zal Diana haar favoriete composities uit het American Songbook spelen en er een eigen draai aan geven. Daarnaast zal ze ook eigen composities spelen die ze in de afgelopen jaren heeft geschreven. Tijdens dit concert wordt Diana Dzhabbar aangevuld met bas en drums.

Nikola Meeuwsen in kwartet / Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam Donderdag 18 Augustus 21.00 uur

Wellicht het meest opvallende Nederlandse pianotalent van dit moment, Nikola Meeuwsen, kruipt als laatste kandidaat van de GrachtenfestivalPrijs 2022 achter de vleugel in Grand Hotel Krasnapolsky. Vanavond speelt hij twee van zijn favoriete kamermuziekwerken: het pianokwartet in Es van Mozart en het prachtige en virtuoze eerste pianotrio van Felix Mendelssohn. Nikola heeft drie van zijn muzikale vrienden en inspiratiebronnen uitgenodigd met wie hij deze werken laat schitteren; Juliette Beauchamp op viool, Emma Wernig op altviool en Benjamin Kruithof op de cello. Het concert wordt gepresenteerd door Ab Nieuwdorp, presentator van De Klassieken op NPO Radio4 en artistiek adviseur van het Grachtenfestival. Dit concert is bijna uitverkocht, kaarten te koop via www.grachtenfestival.nl.

'Ode aan het Grachtenfestival', maandag 15 augustus om 22.00 uur bij de NTR op NPO 2.