NSC-leider Pieter Omtzigt bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract

Zondagmorgen is partijleider Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract te gast bij Rick Nieman. Over goed bestuur in Nederland en Europa. Hoe krijgt de burger weer meer vertrouwen in de overheid en politiek.

CDA-partijleider Henri Bontenbal

In aanloop naar de Europese verkiezingen is CDA-partijleider Henri Bontenbal te gast in WNL Op Zondag. Hoe willen de christen-democraten grote vraagstukken als migratie en veiligheid aanpakken in Europa?

Cora van Nieuwenhuizen

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland over de energietransitie. Hoe haalbaar en betaalbaar zijn de energieplannen van het komende kabinet? En wat gaan de burgers merken op hun energierekening?

Amerika-deskundige Michiel Vos

Amerika-deskundige Michiel Vos schreef het boek ‘Vos in de VS’. Daarin beschrijft hij de wonderlijke wereld van de Amerikaanse politiek. Ook bespreekt Vos de laatste ontwikkelingen rond Donald Trump en Joe Biden.

'WNL Op Zondag', zondag 2 juni om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.