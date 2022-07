North Sea Jazz 2022 dit weekend op NPO 2

North Sea Jazz, we mogen weer! Zoals elk jaar besteedt de NTR uitgebreid aandacht aan het bekendste Soul & Jazz festival van Nederland. Dit keer in niet twee, maar drie live-verslagen op NPO 2.

Op de vrijdagavond blikt Winfried Baijens vooruit op het weekend door terug te blikken met speciale gasten en artiesten die die avond optreden. Andrew Makkinga en nieuw gezicht Samantha Coleridge doen verslag vanaf het festivalterrein.

De zaterdag en zondag staan als altijd bol van de concerten, reportages, interviews en backstage-impressies. Wederom gepresenteerd door Winfried, Andrew en Samantha. Op het festival zie je o.a optredens van Gregory Porter, Lady Blackbird, Ibrahim Maalouf, Lianne la Havas, Alicia Keys en artist in residence Herbie Hancock.

En na het festival is het nog niet afgelopen, met een week lang North Sea Jazz napret op NPO 2 extra. Ook komt Andrew Makkinga met een driedelige ‘Makkinga Moves’ podcastspecial over North Sea Jazz 2022.

NPO Radio 2 en NPO Soul & Jazz

Beide radiozenders staan uitgebreid stil bij North Sea Jazz 2022. In de podcast Get In van Benjamin Herman is de voorpret al begonnen. Benjamin loopt in drie afleveringen het festivalprogramma af en laat zijn tips en favoriete artiesten horen.

Op vrijdag 8 juli van 16.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 9 en zondag 10 juli van 07.00 tot 22.00 uur is op NPO Radio 2 tijdens het North Sea Jazz-weekend het Soul Night ABC te horen. In Soul Night ABC komt de beste soul, jazz en funkmuziek op alfabetische volgorde voorbij. Alle letters uit het alfabet worden behandeld en luisteraars kunnen via de NPO Radio 2-app hun favorieten doorgeven.

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli komt NPO Radio 2, tussen 22.00 en 00.00 uur, live vanaf North Sea Jazz met optredens en exclusieve akoestische live-sessies van North Sea Jazz-artiesten. Meer info over de programmering via www.nporadio2.nl.

Nagenieten kan vanaf donderdag 14 juli in de podcast 'Makkinga Moves' op NPO Soul & Jazz. Hierin neemt Andrew Makkinga je mee langs de hoogtepunten van North Sea Jazz, met veel live opnames en interviews.

NPO 2 extra

Op NPO 2 extra veel NSJ-napret. Van maandag 11 t/m zondag 17 juli, vanaf 23.00 uur, zijn de beste concerten van North Sea Jazz 2022 inclusief veel nog niet eerder op NPO 2 uitgezonden materiaal te zien. De presentatie is in handen van Samantha Coleridge.

Op NPO 2 extra zie je non-stop kunst & cultuur, documentaire, film, muziek, literatuur, theater en dans. NPO 2 extra is te vinden op kanaal 82 én voor iedereen te zien via de app van NPO of online: https://www.npostart.nl/live/npo-2-extra.