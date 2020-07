'North Sea Jazz 2020 in Concert: Metropole Orkest & Friends' op NPO 2

De NTR, North Sea Jazz Festival en het Metropole Orkest slaan de handen ineen voor een speciaal concert waarin de rijkdom en diversiteit van North Sea Jazz wordt gevierd.

Speciaal voor dit concert komt het orkest voor het eerst na de corona-lockdown weer in volledige bezetting bij elkaar op het podium en speelt het, live op het podium of via een online verbinding, samen met een aantal nationale en internationale gastartiesten die dit jaar op zouden treden op North Sea Jazz: Gregory Porter, Ibrahim Maalouf, Benjamin Herman, Michelle David, Jamie Cullum, Christian Scott aTunde Adjuah, Yola en Akwasi.

In 1986 betrad het Metropole Orkest voor de eerste keer het podium van North Sea Jazz. Sinds 2002 is het orkest al achttien jaar onafgebroken van de partij. In al die jaren heeft het Metropole Orkest op het festival met vele grootheden uit de jazz en aanverwante genres mogen spelen. Dit leverde talrijke bijzondere muzikale ontmoetingen op. Om het North Sea Jazz-gevoel, ondanks dat het fysieke festival niet door kan gaan, dit jaar toch bij het publiek te kunnen brengen, hebben NTR, North Sea Jazz Festival en het Metropole Orkest onder de noemer ‘Metropole Orkest & Friends’ een bijzondere line-up samengesteld.

North Sea Jazz op NPO Radio Soul & Jazz en NPO 2 extra

Ook op NPO Radio 2 Soul & Jazz en NPO 2 extra veel aandacht voor North Sea Jazz in de week voorafgaand aan en tijdens het weekend van 11 en 12 juli.

In de nacht van zaterdag op zondag zie je op NPO 2 extra een twee uur durende compilatie vol live-hoogtepunten, sfeerreportages en interviews van de afgelopen edities van het North Sea Jazz festival. Je ziet o.a.Trombone Shorty, Sharon Jones, Mary J. Blige, The Roots en The Teskey Brothers.

Ook zendt de NTR in het weekeinde van 11 en 12 juli op NPO 2 extra vijf nieuwe afleveringen van 'Back To North Sea Jazz' uit, geheel gevuld met concerten van artiesten die dit jaar op North Sea Jazz zouden hebben opgetreden, onder wie Gregory Porter, Lianne La Havas, Michael Kiwanuka, Herbie Hancock, Ibrahim Maalouf en Joe Bonamassa.

Uitzending zondag 12 juli om 19.20 uur op NPO 2 en via Facebookstream op NPO Soul & Jazz, NN North Sea Jazz Festival en Metropole Orkest.