'Nora speelt Nora': documentaire over sopraan Nora Fischer

maandag 24 november 2025

Als een rijzende ster, met de snelheid van een komeet, schiet sopraan Nora Fischer (1987) de klassieke-muziekwereld in. Ze krijgt wereldwijd een podium en overweldigende recensies. Maar aan de top blijkt haar fundament wankel.

Haar stem begint te rammelen – letterlijk. De hoge noten worden onhaalbaar. Het lijkt alsof een verkramping haar strottenhoofd in een houdgreep heeft. Wat is er met Nora aan de hand? En hoe (her)vindt ze haar eigen stem?


In de documentaire van regisseur Lieza Röben is te zien hoe Nora probeert weer grip te krijgen op haar leven. Ze gaat in therapie, probeert het plezier in zingen terug te vinden in een amateurkoor en verkent met hartsvriendin en theatermaker Nina de la Parra de mogelijkheden om een theatervoorstelling te maken over haar worsteling.

Voor het maken van deze voorstelling duikt Nora in haar eigen geschiedenis, welke doordrenkt is van muziek. Haar vader is de Hongaarse dirigent Iván Fischer, haar moeder de blokfluitiste Anneke Boeke. Muziek was er altijd in Nora’s leven, en in dat van haar oudere zus Paula. Maar de onbevangenheid waarmee de zusjes ooit zongen en optraden – te zien in tal van vrolijke familiefilmpjes – werd minder en minder naarmate de verwachtingen toenamen. Perfectionisme en de angst om niet te voldoen aan het perfecte plaatje staken steeds meer de kop op. Lang kon Nora het verborgen houden, totdat het echt niet meer ging. En toen kwam dat ene telefoontje. Over de dood van haar zus, ver weg in Glasgow. Het telefoontje dat haar leven nog meer op zijn kop zette.

'Nora speelt Nora' is een intieme documentaire over een vrouw die in een periode van rouw probeert zichzelf te hervinden en zich los te maken van het gevoel altijd bekeken en beoordeeld te worden.

Regisseur: Lieza Röben
Producent: BIND FILM

'Het Uur van de Wolf: Nora speelt Nora', dinsdag 25 november 2025 om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.


