Noor stelt haar vraag aan 'Knappe Koppen'

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Noor. Zij wil weten waarom ze mee blijft doen aan loterijen, terwijl ze nooit wat wint.

Noor koopt elk jaar met oudjaar een lot. Ze heeft wel door dat dit statistisch gezien niet heel slim is. Toch blijft ze het doen, want wat nou als je een keer echt wint... Hetzelfde geldt voor de Koningsdagtrekking en haar verjaardag. Daarnaast koopt ze ook weleens krasloten als ze nog kleingeld over heeft. Maar winnen doet ze dus nooit.

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Noor antwoord op haar vraag in de vorm van een privécollege van Remco van der Hofstad. Hij is wiskundige en hoogleraar Kansrekening aan de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn onderzoek naar fundamentele kansrekening werkt hij samen met natuurkundigen en scheikundigen. Ook wordt zijn onderzoek gebruikt om sociale computernetwerken te bouwen.

Remco van der Hofstad kent de valkuilen van ons denken en zal Noor zeker kunnen vertellen wat de reden is dat ze mee blijft doen aan de loterij.

