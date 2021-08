Nog meer 'Het Beste Van... De Jaren 80' op NPO 3

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan dit decennium. Grote hits in de jaren '80 op televisie waren 'De Mini Playbackshow' en 'De Soundmixshow'. Henny Huisman vertelt dat er naar de finale van de playbackshow meer dan 8 miljoen mensen keken.

Maatschappelijk was er veel onrust over het plaatsen van de neutronenbom. Omdat er zo veel mensen hier tegen waren, ontstonden de grootste demonstraties ooit. Bekendste popgroep uit deze tijd was Doe Maar die hier op inhaakte en hun grote hit 'De Bom' scoorden. En hoe stoer was je als je met een gettoblaster de straat op ging?

'Het Beste Van... De Jaren 80', woensdag 4 augustus om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.