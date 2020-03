Nieuwe werken van grootmeesters ontdekt in 'Tussen Kunst en Kitsch'

De zolders van Nederland zijn nog lang niet leeg. In het nieuwe seizoen van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt zelfs nieuw werk van grootmeesters ontdekt.

Een stilleven uit de erfenis van een tante blijkt een Mondriaan en een ets die aan de muur hing bij grootvader kan aan niemand minder dan Rembrandt toegeschreven worden. Frits Sissing ziet als presentator in een nieuw en bijzonder seizoen van 'Tussen Kunst en Kitsch' deze en andere grote ontdekkingen en unieke verhalen voorbijkomen.

Mondriaan

Het is meteen raak in aflevering één. In Slot Zeist meldt zich een man met een stilleven uit de erfenis van zijn tante. Ook al is de stijl volledig anders dan werk waar iedereen hem van kent, het gerucht gaat dat het een vroege Mondriaan is. Expert Willem de Winter kan dit met groot enthousiasme bevestigen: 'Het oeuvre van Mondriaan is door wetenschappers en kunsthistorici al heel goed in kaart gebracht dus het is heel bijzonder dat er nu nieuw werk aan toegevoegd kan worden.'

Rembrandt

In museum Krona, in aflevering twee, meldt zich een mevrouw met een ets die in het bezit van haar grootvader was. Expert Bas Hesselink weet te vertellen dat de ets door Rembrandt zelf is gedrukt, en daarna nooit meer is herdrukt. Het is een eerste en enige staat. Rembrandt had een grote productie in etsen, maar zeker een eerste druk is zeldzaam en gewild.

Rommelmarkten en kringloopvondsten

Maar het is niet alleen het werk van deze beroemde kunstenaars wat het tot een bijzonder seizoen maakt. Mensen uit het hele land blijken, vaak zonder het te weten, in het bezit te zijn van zeer waardevolle ‘prullaria’. Een typemachine waar je muzieknoten mee kunt typen blijkt net even iets meer waard dan de 20 euro waarvoor een familie het – zonder succes – op een rommelmarkt probeerde te verkopen. En de drie euro per stuk die een echte kringloopfanaat voor twee space-age kandelaars neerlegde, blijken een zeer goede investering.

NPO 2 Extra

Nieuw dit seizoen is dat direct na de uitzending op NPO 2 Extra wordt doorgepraat over één van de bijzondere vondsten uit de aflevering. Zo is na aflevering één te zien dat ook het RKD- Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag ontzettend enthousiast is over de nieuw geïdentificeerde Mondriaan. En expert Willem de Winter vertelt zijn unieke verhaal. In 2018 ontdekte hij ook een vroege Mondriaan en dat schilderij blijkt per toeval een directe en bijzondere link te hebben met het schilderij uit de uitzending. Na aflevering twee ziet het publiek hoe de ets van Rembrandt uit de aflevering uiteindelijk het middelpunt wordt van een heuse expositie in Museum Krona in Uden.

'Tussen Kunst en Kitsch' komt dit seizoen vanuit Slot Zeist, Museum Krona, Museum More, Singer Laren, Het Amsterdam Museum en het Kunstmuseum Den Haag.

'Tussen Kunst en Kitsch', vanaf 4 maart 8 weken lang op woensdag om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1,