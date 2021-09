Nieuwe verrassende reistips in '3 Op Reis'

Chris laat het drukbezochte VenetiŽ achter zich en maakt een roadtrip langs de minder bekende bestemmingen van de Balkan. In deze aflevering van '3 op Reis' komt hij aan in KroatiŽ waar hij de binnenlanden in trekt om de rust en de schoonheid van de streek IstriŽ te ervaren, waar het toerisme juist nog in de kinderschoenen staat.

Dzifa trapt haar reis af waarbij ze het haar missie maakt om zo lang mogelijk door zuid Europa te reizen op een klein budget. Haar eerste stop is het zuid Franse Bordeaux. Dzifa laat zien dat deze dure stad ook met een klein budget veel te bieden heeft.

'3 op Reis', zondag 12 september om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.