Nieuwe verhalen in 'Hello Goodbye'

Foto: © KRO-NCRV 2020

In deze aflevering van 'Hello Goodbye' verlangt een moeder ernaar om haar twee jonge kinderen die in Amerika wonen weer vast te houden en vertelt een man hoe hij en zijn vrouw een auto-ongeluk in Canada overleefden.

Ook nemen twee zussen afscheid van hun geëmigreerde zus en praat Joris met twee ouders of de verslaving van hun dochter.

'Hello Goodbye', dinsdag 4 augustus om 20.35 uur op NPO 1.