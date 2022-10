Nieuwe 'Top 2000 Online Pubquiz' met Leo Blokhuis

Tijd om de kennis van popliefhebbers te testen! Wat begon als een geintje tijdens de lockdown, is inmiddels een instituut geworden: de gratis 'Top 2000 Online Pubquiz' onder leiding van Leo Blokhuis.

Steeds meer mensen wisten het afgelopen jaren de weg naar de pubquiz te vinden. En dit jaar zijn zullen er maar liefst vier zijn! Vanavond vanaf 20.30 uur vuurt Leo via een livestream vanuit zijn werkkamer quizvragen op popliefhebbers af. Met leuke clips, foto’s, rare mash-ups en bijzondere fragmenten. Met deze editie een speciale gastvraag van Radio 2 dj Jeroen van Inkel.

Meespelen is simpel. Via pubquiz.nporadio2.nl kan er zowel individueel als per team worden meegedaan. Voor teams is er een aparte chatfunctie ontwikkeld. De teamleider klikt op het Samen Beleven-button rechts is beeld en deelt de unieke URL met zijn teamleden. Door op deze link te klikken komen alle teamleden terecht in een gezamenlijke chatbox waar ze met elkaar contact kunnen hebben.

De 'Top 2000 Online Pubquiz' zal viermaal plaatsvinden:

Vrijdag 28 oktober

Vrijdag 4 november

Vrijdag 25 november

Vrijdag 2 december

Deelnemen aan de pubquiz kan via http://pubquiz.nporadio2.nl. Meespelen is geheel gratis en kan individueel of met een team. Het is aan te raden de quiz te spelen op desktop of laptop.