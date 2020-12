Nieuwe taxaties woensdag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit het diverse musea getaxeerd. Expert Jaap Polak taxeert een Ghandara relif.

Op dit reliëf is koningin Maya te zien en links daarvan het prinsje als kind. Zij werd zwanger tijdens een droom over een olifant. Na tien maanden zwangerschap was ze onderweg naar haar vader om daar het kind te krijgen. Onderweg in het Lumbini park stond zij tegen een boom en daar werd haar kind geboren: het kind kwam uit haar zij. Het reliëf is gemaakt van grijze leisteen, schist genoemd. Het is in Pakistan gemaakt rond de 2e-3e eeuw na Christus.

Verder taxeert Marcel Brouwer een spiegel. Deze spiegel is gemaakt door Jan Toorop. Er is een spiegel bekend van Toorop uit 1898 die Le Pêcheur (De visser) heet en daar is precies dezelfde afbeelding op te zien als deze spiegel maar dan omgedraaid. Hij heeft toen een serie gemaakt van zes verschillende spiegels waarvan deze een onderdeel is. Je ziet bij deze afbeelding dat hij in Domburg en Katwijk heeft gewoond, de visser met de zee op de achtergrond. Dit is wel de meeste eenvoudige uit de serie, de andere ontwerpen zijn veel sierlijker.

