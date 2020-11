Nieuwe taxaties woensdag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Deze uitzending van Tussen 'Kunst en Kitsch' wordt er vanuit diverse musea getaxeerd. Vanuit het Jan van der Togt Museum in Amstelveen taxeert Rob Driessen een paneel gemaakt door Hildo Krop.

Zijn stijl was heel symbolistisch en dromerig. Hij had het ideaal van de vrije geest en de vrije natuur, zette de natuurmens tegenover de stadsmens. Dit paneel is onderdeel van een reeks die hij maakte voor Steltman juweliers in Den Haag. Het werd gebruikt als een mooie afscheiding tussen de etalage en het interieur.

Willem Jan Hoogsteder taxeert vanuit Singer Laren een schilderij van een winterlandschap. Het is een mooi voorbeeld van de tijd na Napoleon, toen iedereen trots was op het eigen land en dit soort wintertaferelen in trek waren. Nog steeds zijn winterlandschappen zeer geliefd en dit doek is, op een slecht gerestaureerde scheur na, in uitmuntende staat.

Emiel Aardewerk taxeert een zilveren schaalvliegtuig vanuit Militair Museum Soest. Dit zilveren schaalmodel van een Fokker F7 komt uit de erfenis van de overgrootvader van meneer. Die was co-piloot op de eerste vlucht van Nederland naar Indië in 1924, die in zo’n Fokker F7 werd uitgevoerd. Het vliegtuig is gemaakt door Van Kempen, die als niche in hun producten ook koninklijke geschenken maakte die het Nederlandse Koningshuis dan kado kon geven aan hun relaties.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 4 november om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.