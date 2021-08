Nieuwe spruit ter wereld in 'Een Huis Vol'

Vandaag wordt bij de familie Jelies hun negende telg geboren. Zou Harrie dan toch eindelijk een broertje krijgen? Of blijft hij de enige zoon in huis en volgt er volgens Jelies' traditie wr een dochter?

Feest in Amsterdam! Oudste zoon Jazz Cudogham is geslaagd voor zijn eindexamen. Hij wordt verrast met een vaartocht door de Amsterdamse grachten. En dat is nog niet alles...

Het is de verjaardag van Ymre Adema. Haar grote interesse zijn roofvogels en ze wil later dolgraag valkenier worden. Dat bracht Alex op het idee om een roofvogelworkshop met haar te gaan volgen. Wat hij toen nog niet wist was dat het nog een flinke logistieke puzzel zou worden om alle andere kinderen op al hun clubjes en sporten te krijgen.

Een bijzondere dag in Huckelhoven. Rob en Thaila Buddenbruck zijn dit jaar 25 jaar bij elkaar en dat vieren ze met een feest voor vrienden en familie. Weten zij, na al die jaren wat Rob en Thaila hun geheim is?

'Een Huis Vol', vrijdag 27 augustus om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.