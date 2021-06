Nieuwe serie voor jong en oud: 'Looney Tunes Cartoons'

Foto: © Day One MPM 2021

Op 7 juni gaat de gloednieuwe show 'Looney Tunes Cartoons' van start op familiezender Boomerang. De snelle grappen die je van de Looney Tunes gewend bent zijn terug, evenals de koppels waarin zij altijd te zien zijn; jong en oud kan genieten van onder anderen de cartoonlegendes Bugs Bunny, Daffy Duck en Porky Pig.

De show is een waar feest der herkenning voor de oudere generatie en genieten voor de allerkleinsten. 'Looney Tunes Cartoons' is vanaf 7 juni aanstaande om 13.00 uur te zien op TV-zender Boomerang.

De iconische cartoonlegendes Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig en alle andere geliefde personages zijn terug! Ze bevinden zich in nieuwe hilarische en gekke situaties in de klassieke combinaties in simpele, humoristische en visueel levendige verhalen.

