Nieuwe serie KRO-NCRV 'M & de Housewives' van Bucks County

Foto: © KRO-NCRV 2019

In 'M & de Housewives' van Bucks County gaat Margriet van der Linden op zoek naar dé kiezer die beslissend kan zijn bij de race om het Witte Huis: de vrouwen in de Amerikaanse voorsteden.

Wie zijn deze vrouwen waar Trump zijn hoop op heeft gevestigd om herkozen te worden? Margriet van der Linden, ooit zelf correspondent in de VS, gaat met die vraag naar Bucks County.

Bucks County is een gebied met van die typisch Amerikaanse voorsteden in swingstate Pennsylvania. In de jaren vijftig gebouwd voor de witte middenklasse. Een leven achter keurig geschilderde hekjes en groen gemaaid gras. Op veilige afstand van de grote stad. De zoektocht van Margriet leidt tot een reeks bijzondere en intieme ontmoetingen. Van de jonge politieagente die klem zit tussen de denkbeelden binnen het korps en haar privéleven, tot de moeders die daadwerkelijk bang zijn voor een burgeroorlog.

Margriet wilde nu naar het land terug, omdat het een historische omslag lijkt te maken. Tegen de achtergrond van Black Lives Matter protesten, politiegeweld en een pandemie, treft ze een land aan in verwarring, maar met nostalgie naar de vermeende eenheid uit het verleden.

'M & de Housewives van Bucks County', maandag 2 november om 22.15 uur en dinsdag 3 november om 22.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.