Nieuwe serie 'Giant Lobster Hunters' op Discovery

Kreeft geldt als een ware specialiteit in menig restaurant. Maar voordat deze dure delicatesse op je bord komt, is er een flinke strijd aan voorafgegaan.

Door kreeftvissers die letterlijk hun leven riskeren om de smaakvolle geleedpotigen uit het water te halen. In de nieuwe serie 'Giant Lobster Hunters' is te zien hoe ze te werk gaan. De serie volgt zes boten die in de wateren van Australië jacht maken op de kreeft. Hun terrein is de Zuidelijke Oceaan waar het flink kan spoken met golven van vijf meter hoog en enorme stormen. Daar werken de mannen dag en nacht om in de korte tijdspanne die hun gegund is zoveel mogelijk geld binnen te halen voor hun gezinnen aan wal. En om de vaak torenhoge investeringen terug te verdienen.

Elke boot kiest zijn eigen strategie om succes te behalen. Waar kapitein Clove van de Minnamurra zijn zinnen gezet heeft op de zuidelijke kant van de wateren voor Tasmanië, verkiest Danny van de William Norling juist de noordelijke kant. Wie neemt de beste gok?

'Giant Lobster Hunters', vanaf woensdag 1 april om 21.30 uur op Discovery.