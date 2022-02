Nieuwe reeks van 'Verborgen Verleden' vanaf zaterdag

In 2022 zijn acht nieuwe afleveringen te zien van 'Verborgen Verleden'. In dit programma van de NTR, dat sinds 2010 op televisie is, gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis.

Wie waren hun voorouders en wat deden ze? Om daar achter te komen, moeten de hoofdpersonen op reis. Soms heel ver terug in het verleden, soms veel dichterbij. De nieuwe reeks start met Simone Weimans (19 februari). Daarna volgen Huub Stapel, Douwe Bob, Hedy d'Ancona, Hans Kesting, Floortje Dessing, Paul de Leeuw en Fidan Ekiz.

In 'Verborgen Verleden' worden de grote lijnen van de geschiedenis zichtbaar in de verhalen die verscholen liggen in de stambomen van de hoofdpersonen.

In deze nieuwe reeks zien we weer acht Nederlanders de deur achter zich dichttrekken zonder dat ze weten waarheen precies de reis hen zal voeren. Het is altijd weer een grote verrassing wie ze dan ontmoeten en welke antwoorden ze vinden.

'Verborgen Verleden' is gebaseerd op het Britse format 'Who Do You Think You Are?' en wordt geproduceerd door BlazHoffski onder eindredactie van de NTR. Ook wordt gebruik gemaakt van de expertise van CBG | Centrum voor familiegeschiedenis en de Nederlandse archieven en historische centra.

Aflevering 1 - 19 februari: Simone Weimans

Simone Weimans, journalist en presentator van o.a. het 'NOS Journaal', gaat voor het eerst sinds de dood van haar vader terug naar Suriname. Een ontroerende reis langs een verdronken dorp, een verlaten plantage en bruisend Paramaribo volgt. Simone leert haar voorouders kennen, mensen die altijd de blik op de toekomst gericht hadden. Ze komt op het spoor van vier bijzondere vrouwen die al vrij waren ver voordat de slavernij werd afgeschaft.

'Verborgen Verleden', elke zaterdag vanaf 19 februari om 20.35 uur bij de NTR op NPO 2.