Nieuwe reeks 'Nieuw Zeer': hilarische tv-serie over de hete hangijzers van nu

Na het grote succes van de eerste serie kon een vervolg niet uitblijven: de hangijzers zijn nog heter, de tenen nog langer en 'Nieuw Zeer 2' is nog scherper en vileiner dan voorheen.

Nieuw zeer is een komische sketchserie van de hand van Niek Barendsen over de pijnpunten van nu waar veel over gepraat en geschreeuwd wordt, maar te weinig om wordt gelachen. Van nepnieuws tot #me too, van populisme tot Piet, van klimaat tot corona, van woke tot waan van de dag.

Met o.a. Ilse Warringa als bevlogen beeldenstormer, Pierre Bokma als zitplas-weigeraar, Elise Schaap als reality-ster Hymke, Hans Kesting als vrijpostige tandarts, Ellen Pieters als crematie querulant, Nazmiye Oral als corona-ontkenner, Alex Klaasen als gretige kindervriend, Cees Geel als dwaze vader, Lies Visschedijk als bezorgde ouder, Georgina Verbaan als veganist, Michiel Nooter als TBS'er, Guy Clemens als overspannen leraar, Eric van Sauers als bad cop en vele andere bekende namen als Roos van Erkel, Rick Paul van Mulligen, Daniël Kolf, Daniël Cornelissen, Sarah Bannier, Kees Boot, Ingeborg Elzevier, Wieteke van Dort, Stefan Stasse, Soumaya Ahouaoui, Ali Çifteci, Loek Peters, Jacqueline Blom, Carine Crutzen, Hein van der Heijden, Hanna van Vliet, Xander van Vledder, Eelco Smits, Claire Bender, Tjebbo Gerritsma, Rian Gerritsen, Gijs de Lange, Ruben Brinkman, Bianca Krijgsman, Joke Tjalsma, Tibor Lukács, Mustafa Duygulu, Leonoor Koster en Niek Barendsen zelf.

Idee, script en regie: Niek Barendsen, onder andere bekend van de 'Welkom in…' series en vele dramascenes van 'Het Klokhuis' die hij maakt voor de NTR.

'Nieuw Zeer', vanaf zondag 4 april om 21.40 uur bij de NTR op NPO 3.