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Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

zaterdag 4 juli 2026
Foto: © Disney Channel 2026

Nu de Hartenkoningin aardig is en Assepoester veilig, lijkt alles perfect voor Red en Chloe. Ze weten echter niet dat het veranderen van het verleden een nieuwe schurk heeft gecreëerd: Maddox Hatter.

FILM PREMIERE
DESCENDANTS WICKED WONDERLAND


Wanneer Maddox de Hartenkoningin gevangenneemt, moeten Red en Chloe samenwerken met Reds nieuwe zus Pink, Luis (zoon van Luisa Madrigal) en Max (zoon van Maddox) om haar en Wonderland te redden. 

Op 16 juli om 16.30 uur en 20.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE
ELECTRIC BLOOM

De drie leden van de megaberoemde popgroep Electric Bloom blikken terug en vertellen het verhaal van hun band en vriendschap, beginnend bij de dag dat ze elkaar ontmoetten op de middelbare school. De overachiever Posey, de rebelse Jade en de eigenzinnige Tulip gaan op reis om de grootste band ter wereld en de beste vrienden van het universum te worden.

Vanaf 4 juli elke zaterdag en zondag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE
SOFIA HET PRINSESJE KONINKLIJKE MAGIE

Sofia schrijft zich in op de Magieschool van het Koninkrijk Charmswell, geopend door Ms. Nettle. Op haar eerste schooldag ontmoet ze Zane, Layla en Camilla, die samen een team vormen om mee te doen aan een race. Samen met hun nieuwe vriend Pepper de Puppycorn doen ze hun uiterste best om te winnen.

Vanaf 6 juli elke dag om 6.25 uur en 14.15 uur op Disney Junior.

NIEUWE SERIE
MAGICAMPERS

Ga mee met de jonge ontdekkers Darly en Loomis naar een dagkamp voor magische wezens op een fantasierijk eiland.

Vanaf 4 juli elke zaterdag en zondag een dubbele aflevering om 15.45 uur op Disney Junior. 

NIEUW AFLEVERINGEN
SUPER KATJES SU-PURR WILD

De SuperKitties en Willa schieten te hulp wanneer Cat Burglar knuffels door de hele stad steelt! Willa helpt de SuperKitties om te voorkomen dat Mr. Puppypaws een bijzonder visstandbeeld in handen krijgt.

Vanaf 17 juli elke doordeweekse dag om 13.50 uur op Disney Junior.

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Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht Disney Channel
https://tv.nl.disney.be/
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De firma zoekt iemand voor de technische dienst. Herman en Martine schuiven Bambi naar voren, tegen de zin van Dick in. Het werkvolk is niet opgezet. De burgemeester komt zijn beloftes niet na en wordt door Kevin en Frans onder druk gezet.

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