Dit zie je in juli bij CANAL+ en CANAL+ Action

In het idyllische decor van de Karkonosze‑bergen op de grens van Tsjechië en Polen ontvouwt zich een gewelddadige strijd rond internationale drugshandel.

CANAL+ Original Creation

'Simple Matter': seizoen 1

Wanneer Nameless naar Jelenia Góra reist om een schuld van een vriend te vereffenen, ontdekt hij dat Prosty spoorloos verdwenen is en wordt gezocht door een meedogenloze maffiabaas. Bondgenoten en verraders wisselen elkaar af in een zaak die allesbehalve simpel blijkt.

Stream vanaf 31 juli

Vanaf 31 juli wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'S.W.A.T.': seizoen 1 t/m 7

Amerikaanse actieserie genomineerd voor vier Emmy Awards. Sergeant Daniel “Hondo” Harrelson (Shemar Moore) leidt een elite‑SWAT‑team in Los Angeles, terwijl hij balanceert tussen loyaliteit aan zijn gemeenschap en zijn rol binnen de politie. Met Deacon, Tan, Powell en commandant Hicks vormt hij een hechte eenheid die levens redt in een stad vol spanningen. Hondo probeert de kloof tussen zijn twee werelden te overbruggen, terwijl hij samen met zijn vrouw worstelt met hun nieuwe ouderschap.

Stream vanaf 1 juli wekelijks een nieuw seizoen

Vanaf 1 juli wekelijks om 19.45 uur op CANAL+ Action

'Bridget Jones: Mad About The Boy'

Tweevoudig Oscar®-winnares Renée Zellweger keert terug in haar rol van de onhandige, vrijgezel Bridget Jones. Vier jaar na de dood van haar man Mark probeert ze als weduwe en moeder haar leven opnieuw vorm te geven, gesteund door vrienden en zelfs ex Daniel Cleaver. Wanneer ze weer aan het werk gaat en zich op een datingapp waagt, vervlechten liefde en rouw zich onverwacht.

Stream vanaf 25 juli

'Vanished by the Lake: seizoen 1'

Franse misdaadserie waarin rechercheur Lise Stocker uit Parijs terugkeert naar haar Zuid‑Franse geboortedorp om voor haar moeder met alzheimer te zorgen, maar direct in een nieuwe vermissingszaak belandt. Maar op de dag dat ze aankomt, verdwijnt de tienerdochter van een buurvrouw, op exact dezelfde manier als Lises twee beste vriendinnen vijftien jaar geleden. Terwijl oude wonden openrijten, moet Lise bepalen of ze het verleden kan confronteren om eindelijk de waarheid te vinden.

Stream nu

Vanaf 16 juli wekelijks om 20.30 uur uur op CANAL+ Action