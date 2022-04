Nieuwe documentaire bij MAX: 'Gewond Maar Niet Verslagen'

De documentaire 'Gewond Maar Niet Verslagen' volgt vier (ex-)militairen in aanloop naar de Invictus Games die in april in Den Haag worden gehouden.

We volgen ze zowel in hun privéleven als tijdens het sporten. De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde veteranen en militairen. De spelen worden dit jaar voor het eerst in Nederland georganiseerd.

De intensieve weg die de vier deelnemers afleggen om Nederland tijdens de spelen te vertegenwoordigen staat centraal. Welke persoonlijke doelen willen zij bereiken, welke rol speelt sport in hun fysieke en mentale herstel? En welk offer hebben zij als militair gebracht? Bij de Invictus Games staan deze persoonlijke doelen centraal, de kracht van sport wordt gebruikt om herstel te stimuleren en revalidatie te ondersteunen. De Invictus Games vinden plaats in het Zuiderpark in Den Haag, van zaterdag 16 tot vrijdag 22 april.

Jeffrey Vroegop

Jeffrey Vroegop is tweeëndertig jaar en komt uit Purmerend. Tijdens zijn eerste missie in Afghanistan (2009) ging het mis: het voertuig waarin hij zat reed op een bermbom en Jeffrey raakte gewond aan zijn benen en – zo bleek later - ook aan zijn hoofd. Hij heeft niet-aangeboren hersenletsel en cognitieve beperkingen.

Krystal van Dinter

Krystal van Dinter is zevenendertig jaar en komt uit Eindhoven. Op haar zeventiende gaat ze aan de slag bij Defensie en ze voelt zich militair in hart en nieren. Haar eerste missie is naar Bosnië en in 2007 gaat ze op uitzending naar Afghanistan (ISAF3). Door de vele beschietingen en aanslagen, heeft Krystal veel leed gezien. Bij een aanslag komt een collega om het leven en een paar dagen later krijgt ze een aanval van hyperventilatie. Pas later wordt de diagnose complexe PTSS gesteld.

Eric Hartwich

Eric Hartwich is achtenveertig jaar en woont in Eindhoven. Eric was jong (net achttien) toen hij bij Defensie kwam werken. Hij heeft tijdens zijn loopbaan bij de Koninklijke Landmacht veel NATO-missies gedraaid. Doordat hij als monteur vaak onderweg was, heeft hij heel veel zien gebeuren en veel angstige momenten meegemaakt. Met name alle incidenten met kinderen hebben hem erg aangegrepen. Toen in 2014 zijn oudste zoon omkwam bij een ongeluk, kwamen de symptomen van PTSS ten volle naar voren.

Jiry Struyk

Jiry Struyck is veertig jaar en komt uit Apeldoorn. Van 2000 tot 2010 werkte Jiry bij de Koninklijke Landmacht. Na het voltooien van de opleiding tot onderofficier aan de KMS, werd hij uitgezonden naar voormalig Joegoslavië, waar hij deel uitmaakte van de vredesmissie SFOR14. In de zomer van 2007 en de winter van 2008/2009 deed Jiry mee aan de wederopbouwmissies in Afghanistan. In 2012 werd bij hem PTSS vastgesteld.

'Gewond Maar Niet Verslagen', zondag 17 april om 18.10 uur bij MAX op NPO 1.