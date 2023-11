Nieuwe afleveringen van 'Vuur Vriendjes' in december op Disney Channel

In een fantasiewereld waarin pratende voertuigen leven, werken en spelen met de mensen die ze besturen, volgt 'Vuur Vriendjes' een jongen met zijn pratende brandweerauto.

Samen met hun vrienden gaan ze als eerstehulpverleners anderen in hun buurt helpen met hun problemen, zowel grote als kleine. Of het nu gaat om het redden van een jonge auto die in een boom vastzit, het opsporen van verdwenen dalmatiërpups of het helpen bij het uitdelen van noodrantsoenen aan hun buren tijdens een grote stroomstoring. Bij de 'Vuur Vriendjes' staat het belang van teamwork en het helpen van medeburgers altijd op de eerste plek.

NIEUWE AFLEVERINGEN

VUUR VRIENDJES

Vanaf 16 december, elke zaterdag en zondag om 8.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE GEEST EN MOLLY MCGEE

Nu de voorzitter voorgoed weg is, kan Scratch achteroverleunen, ontspannen en doen waar hij zin in heeft. Maar wanneer hij wordt uitgeroepen tot nieuwe voorzitter van de Geestenwereld, wordt hij plotseling opgezadeld met tal van nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ondertussen komt er een nieuw gezin tegenover de McGees wonen. De Chens, ze zijn leuk, vriendelijk en in alle opzichten praktisch perfect voor de McGees... behalve het ongemakkelijke feit dat het spokenjagers zijn. Het leven (en het hiernamaals) is zojuist een stuk ingewikkelder geworden voor Molly en Scratch!

Vanaf 9 december, elke zaterdag en zondag om 17.00 uur op Disney Channel.

FILM

HOME SWEET HOME ALONE

In een geheel nieuwe avonturenkomedie blijft Max Mercer per ongeluk alleen thuis achter als zijn familie met de feestdagen naar Japan gaat. Wanneer een getrouwd stel een kostbaar erfstuk uit zijn huis wil stelen, is het aan Max om alles op alles te zetten om hen buiten te houden. Dit leidt tot hilarische situaties, maar ondanks de totale chaos en de ultieme vrijheid van alleen thuis zijn beseft Max dat er niets gaat boven je eigen huis met familie om je heen.

Kijk 'Home Sweet Home Alone', zondag 24 december om 10.00 uur op Disney Channel.

FILM

THE NAUGHTY NINE

Vijfdeklasser Andy is dit jaar een lastpak geweest. Als kerstochtend aanbreekt en Andy wordt bedrogen door de Kerstman, beseft hij dat hij op de Stoute Lijst staat. Andy voelt zich oneerlijk behandeld en verzamelt een team van andere stouteriken om een uitgebreide overval op de Noordpool te plegen om de cadeaus te stelen die Andy en de anderen vinden dat ze verdienen. Tijdens het vinden van de cadeautjes ontdekt de bende dat de kerstgedachte meer draait om geven dan om nemen en ze besluiten de Kerstman hiermee te confronteren en het juiste te doen.

Kijk 'The Naughty Nine', zaterdag 23 december om 13.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

SECRETS OF SULPHUR SPRINGS

Griffin en zijn familie verhuizen naar het oude Tremont Hotel in de stad Sulphur Springs. De hele stad denkt dat het spookt in het hotel door de geest van een meisje met de naam Savannah, die 30 jaar geleden verdween. Wanneer Griffin en zijn beste vriendin Harper het mysterie van de verdwijning proberen op te lossen, ontdekken ze een portaal waar ze mee kunnen tijdreizen - wat leidt tot grote ontdekkingen.

Vanaf 4 december, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.30 uur op Disney XD.

FILM

LEGO STAR WARS FEESTDAGENSPECIAL

Terwijl haar vrienden zich voorbereiden op de viering van de Dag van het Leven, gaat Rey samen met BB-8 op zoek naar meer kennis over de Force in een mysterieuze Jedi Tempel. Daar begint ze aan een tijdlijnoverschrijdend avontuur door geliefde momenten in de Star Wars-geschiedenis, waarbij ze in contact komt met iconische helden en schurken uit alle tijdperken van de saga. Maar zal ze op tijd terug zijn voor het Life Day-feest?

Kijk de LEGO Star Wars Feestdagenspecial, zondag 17 december om 10.00 uur op Disney XD.

MARATHON

CARS OP RONDREIS

Bliksem McQueen en zijn beste vriend Takel worden gevolgd tijdens een roadtrip van Radiator Springs naar het oosten van het land, waar ze de zus van Takel gaan bezoeken.

Kijk 'Cars op Rondreis', zondag 10 december vanaf 10.00 uur op Disney XD.

MARATHON

GROEN IN DE GROTE STAD

'Groen in de Grote Stad' is een komische animatieserie die de bijzondere avonturen volgt van Cricket Groen. Een ondeugende en vrolijke plattelandsjongen die naar de grote stad verhuist met zijn ongewone familie, waaronder zijn zus Tilly, zijn vader Bill en zijn oma Alice. Crickets nieuwsgierigheid en enthousiasme zorgen ervoor dat hij en zijn familie onvergetelijke reizen maken en de harten van hun nieuwe buren veroveren.

Kijk 'Groen in de Grote Stad', maandag 1 januari vanaf 9.00 uur op Disney XD.