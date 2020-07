Nieuwe afleveringen van '90 Day Fiancé: What Now?' op TLC

Fans van '90 Day Fiancé' krijgen een extra traktatie met nieuwe afleveringen van '90 Day Fiancé: What Now?'. Hierin zien we hoe het inmiddels gaat met de deelnemers uit eerdere seizoenen.

Hoe gaat het met de stellen die daadwerkelijk ja tegen elkaar zeiden en nu samenwonen, zoals Loren en Alexei die in verwachting zijn van hun eerste kind! En hoe gaat het met Avery die trouwde met de Syrische Omar die alleen nog steeds niet naar Amerika mag. Acht maanden na hun huwelijk reist Avery eindelijk weer naar Libanon om voor even samen met hem te zijn.

De 21-jarige Steven is op zijn beurt in afwachting van de komst van Olga en hun zoontje Alex, nu Olga eindelijk heeft besloten om vanuit Rusland naar Amerika te komen. Maar als blijkt dat de kleine Alex geen Russisch paspoort heeft, mogen moeder en kind niet het vliegtuig in en staat de hereniging met Steven op het spel.

Ook volgen we de deelnemers voor wie de relatie uiteindelijk niet werkte. Zoals de Nederlander Jesse die na zijn affaire met de Amerikaanse Darcey alweer een jaar single is, maar wel toe zegt te zijn aan een nieuwe relatie. Hij geeft inmiddels veel lezingen en staat op het punt hiervoor drie maanden naar Amerika te gaan. Kan hij daar een nieuwe liefde vinden?

'90 Day Fiancé: What Now?', vanaf dinsdag 7 juli om 21.30 uur op TLC.