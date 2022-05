Nieuwe afleveringen van '9-1-1' (ook 'Lone Star') op FOX

'9-1-1' seizoen 5 is terug! In de winterfinale van '9-1-1' stond Eddie op een splitsing en was zijn toekomst met de 118 onduidelijk. Wanneer de serie dit voorjaar terugkeert, schieten Athena, Bobby en de 118 te hulp om een gezin te redden wiens pick-up truck is uitgerust met een pijpbom.