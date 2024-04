Nieuwe afleveringen 'Met het Mes op Tafel' met Sjoerd van Ramshorst

Sjoerd van Ramshorst is maandag 15 april terug als gastheer in 'Met het Mes op Tafel'. Na de eerste succesvolle reeks afleveringen - naar de eerste aflevering met Sjoerd keken meer dan één miljoen mensen - keert de populaire kennis- en blufquiz terug op de buis.

De ingrediënten zijn vertrouwd; Mylou Frencken staat achter de bar, wordt muzikaal ondersteund door Klaas van Dijk en Sjoerd van Ramshorst leidt het geheel in goede banen. De rol van maître maakte Sjoerd zich in zijn eerste periode snel eigen. En ook op vocaal gebied heeft hij de smaak te pakken. Met het vertolken van nummers als Sophietje (Johnny Lion) en Kon ik maar even bij je zijn (Gordon) maakte hij eerder dit voorjaar indruk. Zelf zegt hij 'dat het naar meer smaakt.' Wellicht ook eens in een vreemde taal? De tijd zal het leren...

Over 'Met het Mes op Tafel'

In 'Het Mes' pokeren drie deelnemers met de antwoorden op de vier vragen per ronde. Het spel wordt over zeven rondes gespeeld. Met vragen in bijna twintig categorieën, zoals Ambachten, Beeldende Kunst, Schone Schijn en Wetenschap & Techniek. Vertrouwen de kandidaten op hun antwoorden en zetten ze flink in, passen ze óf bluffen ze zich naar de volgende ronde? Wint degene met de meeste kennis óf de beste bluffer? Op donderdag - in de weekfinale - strijden de winnaars van maandag, dinsdag en woensdag om de weekbonus.

'Met het Mes op Tafel', vanaf maandag 15 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.