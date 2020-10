Nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Nationaal Militair Museum Soest

Deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Nationaal Militair Museum Soest getaxeerd. Expert Martijn Akkerman taxeert een broche van Bert Nienhuis.

De broche is een typisch voorbeeld van de Hollandse Jugendstil. In deze Nieuwe Stijl vond je in Holland geen vloeiende lijnen zoals in de gelijktijdige Franse Art Nouveau, maar juist dit soort strakke lijnen. Er is een identiek exemplaar van deze broche in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Verder taxeert Willem de Winter een schilderij van ezels op het strand, gemaakt door Isaac Israëls. Isaac Israëls was een wonderkind, hij schilderde al op zijn twaalfde prachtige werken, maar hij voelde een zware druk op zijn schouders vanwege zijn beroemde en door zijn tijdgenoten zeer geliefde vader Josef Israëls.

Expert Tom Angevaren taxeert een kapiteinskist. Hij heeft wel vaker dergelijke kisten gezien, maar nog nooit bij Tussen Kunst en Kitsch. Het is een kapiteinskist uit de VOC tijd. De kist ging mee op het schip en werd in de kapiteinskamer vastgezet met pennen aan de zijkanten op het schip, opdat het met het de deinen van de zee niet heen en weer werd geslingerd. In deze kist zaten de belangrijke documenten zoals contracten en brieven, maar er was ook een geheim vakje voor bijvoorbeeld gouden munten van de kapitein

