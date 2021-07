Nieuwe aflevering van 'Nederland op Film' in teken van liefde

Vrijdag 16 juli om 19.55 uur op NPO 2 zendt MAX weer een nieuwe aflevering uit van 'Nederland op Film': een programma gemaakt over en vooral dóór Nederland. Een unieke documentaireserie, gemaakt met duizenden uren filmmateriaal van Nederlanders uit het gehele land. De presentatie is in handen van Wim Daniëls. Het thema is de liefde.

'Nederland op Film' is een serie die niet alleen gaat over Nederland en hoe dat veranderde: de serie is ook gemaakt dóór Nederland. Makers en mensen die voorkomen op de films komen aan het woord. Elke aflevering heeft een nieuw thema. Bij elkaar vormt de serie een bijzonder geschiedkundig document over het 'gewone' leven van onszelf, onze ouders en grootouders.

In aflevering 2 staat de liefde centraal. Hoe we verliefd werden, verkering kregen, ons verloofden en hoe we trouwden: het is allemaal vastgelegd door de amateurfilmers van Nederland. Van de inleidende romantische schermutselingen van jongeren tijdens danslessen, op zomerkampen, tijdens schoolfeestjes en op de jaarlijkse kermis, tot liefdes die een mensenleven lang meegingen.

In de hoogtijdagen van de amateurfilm verloopt het proces van eerste zoen tot huwelijk zeer traditioneel. Op een verkering volgt een verloving, een huwelijk en een leven samen, in voor- en tegenspoed. Liefdes tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn nauwelijks zichtbaar op de amateurfilms die Nederlanders maakten, net als gemengde huwelijken. Ongehuwd samenwonen – hokken – gebeurde bij hoge uitzondering, net als scheiden. Elkaar al te uitbundig in het openbaar de liefde betuigen, was er ook niet bij. Langzaam maar zeker veranderen die traditionele patronen, en ontstaat er meer vrijheid.

'Nederland op Film', vrijdag 16 juli om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.