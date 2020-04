Nieuwe aflevering van 'Krabbé zoekt Chagall'

Chagall vluchtte in 1922 berooid vanuit Moskou naar Berlijn. Hij had geen cent en was getraumatiseerd. In Berlijn staat hem een nieuwe schok te wachten. Het lukt hem daarna niet meer om te schilderen, maar hij leert er wel etsen en reist door naar Parijs.

Hier krijgt hij van de beroemde Galerie-houder Vollard een belangrijke opdracht. Jeroen bezoekt in Parijs onder andere het oude beroemde circus ‘Cirque d’Hiver’ waar Chagall zijn grootste succes en misschien wel gelukkigste periode beleeft.

'Krabbé zoekt Chagall', dinsdag 21 april om 20.25 uur op NPO 2.