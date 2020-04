Nieuwe aflevering van 'Krabbé zoekt Chagall' op AVROTROS

Na de Russische Revolutie kreeg Chagall in 1917, net als veel andere kunstenaars, een hoge positie. Jeroen bezoekt de kunstacademie die Chagall in zijn Russische geboorteplaats Vitebsk oprichtte.

Chagall werd hier uit zijn eigen school gewerkt door de beroemde kunstenaar Malevich en kwam berooid met vrouw en kind in Moskou aan. Daar kreeg hij een bijzondere kans bij het Jiddische theater. De muurschilderingen die Chagall hier maakte, behoren tot zijn grootste meesterwerken en hangen nu in het ‘New Tretjakov Museum’ in Moskou.

'Krabbé zoekt Chagall', om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.