Nieuwe aflevering van 'Het Beste van... de Jaren 80'

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan dit decennium. In de jaren '80 ontstond een rage die inmiddels niet meer is weg te denken: de spelcomputer. Je ziet onder anderen hoe eenvoudig de eerste games waren.

In de studio spelen onze gasten de computerspelletjes alsof ze weer 15 zijn. Door de dance movies in de jaren '80 wilde iedereen dansen en was het druk in de dansscholen. Flashdance en Dirty Dancing zorgden voor uitverkochte bioscoopzalen. Nederpop beleefde in de jaren '80 zijn hoogtijdagen. Roberto Jacketti scoorde met zijn band The Scooters grote hits en vertelt hierover in de studio.

'Het Beste van... de Jaren 80', woensdag 18 december om 20.20 uur bij AVROTROS op NPO 3.