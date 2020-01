Nieuwe aflevering van 'Evenblij Maakt Vrienden'

Foto: BNNVARA - © Hans Heus 2020

Frank Evenblij duikt in de levens van beroemde, beruchte en bijzondere wereldburgers. In zijn typische ontwapenende stijl, vol eerlijke gesprekken, humor en verrassende wendingen, gaat Frank steeds een paar dagen op pad met zijn gast om elkaar echt te leren kennen.

Frankis te gast bij Danny & Daley Blind voor een portret van de bijzondere voetbalfamilie. In het ouderlijk huis vertellen vader en zoon openhartig over hun persoonlijke band én over hun soms pittige professionele relatie binnen Ajax en het Nederlands elftal. Het familieportret wordt compleet als Danny's vrouw Yvonne, Daley's vrouw Candy Rae én de kersverse (klein)zoon Lowen aanschuiven.

Frank haalt minister Sigrid Kaag thuis op om haar het échte Den Haag te laten zien, waar hij zelf opgroeide. Als diplomaat woonde zij immers langer in het buitenland dan in Nederland. Het Den Haag van de Schilderswijk, vuige rockbandjes, platte humor en broodjes ei met ui. In een verrassend informele sfeer praten zij over de stad die hen bindt, maar uiteraard ook over politiek en haar ambities.

In het Vlaamse Schoten zoekt Frank de bekendste en misschien wel populairste Belg van België op: Tom Waes. Als Waes op TV is, zit tweederde van de Belgen aan de buis gekluisterd,. In ons land werd hij dit jaar net zo bekend door zijn hoofdrol in de eerste Nederlandstalige Netflixproductie ooit, Undercover, over de Vlaams-Nederlandse drugshandel. Inmiddels wordt het tweede seizoen van deze hitserie opgenomen en Frank mag met Waes mee naar de Netflix-set. Terwijl Frank probeert te achterhalen waarom Waes steevast slaagt in elk TV-project waarin hij z'n tanden zet, vertelt hij openhartig over zijn way-of-life, zijn gezin en ook over de fouten die hij daarin maakte.

'Evenblij maakt Vrienden', vrijdag 10 januari om 21.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.