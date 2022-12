Nieuwe aflevering 'Ondertussen aan de Hofvijver'

In 'Ondertussen aan de Hofvijver' volgt Splinter Chabot de renovatie van het Binnenhof. Een plek met 800 jaar politieke geschiedenis, die bol staat van verhalen.

De hoofdrolspelers delen met Splinter culturele, parlementaire en kunsthistorische anekdotes. In deze derde aflevering staat de renovatie, na maanden van voorbereiding, op het punt van beginnen. Alles dat niet weg kan worden gehaald, wordt beschermd. Historische trappen en vloeren worden afgedekt met hout en de gevels worden geïnspecteerd. Gerrit Zalm en Thom de Graaf delen hun herinneringen. Architect Janneke Bierman vertelt wat ze met het Binnenhof van plan is en welke ontdekkingen zij nu al tijdens de uitvoering heeft gedaan. Splinter spreekt Sigrid Kaag tijdens de drukte op Prinsjesdag over een lange traditie: de hoedjes.

Prinsjesdag is het startpunt van deze aflevering. Het is een dag waarop het Binnenhof normaal gesproken wordt omgetoverd tot een sprookjesachtige setting, waar veel eeuwenoude tradities te zien zijn. De hoedjes, de koetsen, driewerf hoera. Nu het Binnenhof op de schop gaat, vindt de start van het parlementaire jaar plaats in de Koninklijke schouwburg in Den Haag. Splinter is daarbij en doet verslag van deze traditie, die dit jaar net iets anders ingevuld wordt. Het koffertje, met daarin de miljoenennota die Sigrid Kaag dit jaar mocht aanbieden, speelt een belangrijke rol op deze dag. Gerrit Zalm heeft het koffertje het vaakst in zijn handen gehad. De goedlachse oud-minister van Financiën loopt nog één keer de route over het Opperhof, naar de Tweede Kamer. Ook voor een routinier lijkt het gangenstelsel soms nog steeds op een doolhof, zo blijkt als hij Splinter rondleidt. Samen halen zij herinneringen op uit zijn roemruchte politieke loopbaan en verklapt hoe de bekende foto van hem, haast juichend, met het koffertje boven zijn hoofd tot stand kwam. Was het een 'triomfantelijk moment' zoals het genoemd werd of zat er iets anders achter?

De mensen van de Raad van State zijn de minst bekende bewoners van het Binnenhof. Thom de Graaf is als vicevoorzitter 'de onderkoning' van Nederland. Wat gebeurt er normaal gesproken binnen de muren van zijn instituut? En hoe staat het met de Volle Raadzaal? De gehele zaal is een gesamtkunstwerk en moet in zijn geheel worden ontmanteld, voordat de renovatiewerkzaamheden hier kunnen plaatsvinden. Architect Janneke Bierman ontvouwt de definitieve plannen voor de Tweede Kamer en ontdekt hierbij kunstwerken, die eerder verborgen bleven.

'De kunst van het Binnenhof'

Na de uitzending is op NPO 2 Extra ook de spin-off 'De kunst van het Binnenhof' te zien. In 'De kunst van het Binnenhof' leren we meer over de wandkleden die aan de muren van de Ridderzaal hangen. Ze zijn er in 2005 komen te hangen. Elk kleed verbeeldt een onderdeel van de moderne democratie. Ook aandacht voor het portret dat in de maak is van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib.

Ieder kwartaal nieuwe update

'Ondertussen aan de Hofvijver' - een POSVIDEO-format en in opdracht van AVROTROS geproduceerd door IDTV - is gedurende de hele periode van de renovatie drie keer per jaar op televisie met een nieuwe uitzending. Online op avrotros.nl deelt Splinter een aantal keer per jaar een update. De eerste twee afleveringen zijn terug te kijken via NPO Start.

'Ondertussen aan de Hofvijver', zaterdag 17 december om 22.08 uur bij AVROTROS op NPO 2. Aansluitend is om 23.00 uur 'De kunst van het Binnenhof' op NPO 2 Extra te bekijken.